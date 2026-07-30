La 'operación salida' ya es el primer partido de Xabi Alonso

Xabi Alonso ya tiene su primer gran reto en el Chelsea. El técnico español deberá gestionar una plantilla repleta de efectivos, con varias posiciones saturadas y futbolistas que buscan un sitio en el once

Xabi Alonso se enfrenta a uno de os mayores desafíos de su carrera como entrenador cuando apenas ha comenzado su etapa al frente del Chelsea. Más allá de implantar su idea de juego, el técnico español deberá gestionar una plantilla sobredimensionada, con varias posiciones completamente saturadas y un número de futbolistas que obliga al club a tomar decisiones en el mercado antes del inicio de la temporada.

La competencia es feroz en prácticamente todas las líneas del campo. Delanteros, centrales y porteros conforman un auténtico quebradero de cabeza para el cuerpo técnico, que tendrá que repartir minutos entre numerosos jugadores o, en su defecto, dar salida a varios de ellos.

La delantera, el primer gran dilema

La posición de delantero centro es una de las que más preocupa en Stamford Bridge. Aunque todo apunta a que Xabi Alonso ya ha elegido a su referencia ofensiva, el número de atacantes disponibles convierte la gestión del vestuario en una tarea especialmente delicada.

El gran favorito para ocupar el puesto es João Pedro, que no ha podido empezar mejor su aventura con el técnico español. El brasileño firmó un espectacular hat-trick en su estreno durante la pretemporada y dejó claro que parte con ventaja en la carrera por la titularidad.

Sin embargo, la competencia es enorme. Liam Delap busca, por fin, consolidarse como el '9' del Chelsea después de varias temporadas sin lograr continuidad. A él se suman Marc Guiu y Nicolas Jackson, dos futbolistas cuyo futuro permanece en el aire y que, según diferentes informaciones procedentes de Inglaterra, podrían abandonar el club durante este mercado.

La lista aumenta con la incorporación del neerlandés Emanuel Emegha, fichado este verano desde el Estrasburgo, mientras que el nombre de Danny Welbeck también ha aparecido como posible refuerzo para la parcela ofensiva. Seis delanteros para un solo puesto, una situación difícil de sostener a lo largo del curso.

Nueve centrales para dos posiciones

Si la competencia en ataque resulta llamativa, la defensa no se queda atrás. Actualmente el Chelsea cuenta con nueve centrales para ocupar únicamente dos plazas en el once inicial.

La llegada de Maxence Lacroix, por una cifra cercana a los 61 millones de euros, refuerza una posición que ya estaba especialmente poblada y en la que el francés apunta a convertirse en una de las piezas fundamentales del nuevo proyecto. Junto a él aparecen nombres como Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Aaron Anselmino, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Mamadou Sarr y Tosin Adarabioyo, todos ellos con aspiraciones de contar con protagonismo durante la temporada.

Mediante traspasos o cesiones el club tiene que cerrar varias salidas y mirar por la previsión dentro del club; aunque por el momento el exceso de efectivos sigue siendo uno de los grandes retos para la dirección deportiva.

También hay exceso en la portería

La portería tampoco escapa al problema de acumulación de jugadores. Aunque Robert Sánchez terminó la pasada temporada como indiscutible bajo palos tras disputar medio centenar de encuentros, el Chelsea mantiene hasta seis guardametas con ficha del primer equipo.

Además del internacional español, completan la lista Filip Jorgensen, Teddy Sharman-Lowe, Mike Penders, Gaga Slonina y Ted Curd, una situación que obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones sobre quiénes continuarán en la plantilla.

No sería la primera vez que el Chelsea afronta una campaña con varios porteros, aunque el número actual vuelve a evidenciar la amplitud del vestuario.

Con el mercado todavía abierto, tanto Xabi Alonso como la dirección deportiva tienen por delante semanas decisivas. Reducir la plantilla será casi tan importante como preparar al equipo para competir. Porque en Stamford Bridge sobran futbolistas, pero solo once podrán saltar al campo desde el primer minuto.