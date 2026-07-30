Dimisión sorpresa de Eddie Howe del banquillo del Newcastle: motivos y candidato sobre la mesa

El técnico inglés ha decidido dejar el Newcastle de forma inmediata tras cinco años al mando, justo después de la derrota ante el Bristol City por 4-1, donde admitió que "el resultado es difícil de aceptar"

Eddie Howe ha dimitido de su cargo como entrenador del Newcastle con efecto inmediato. A la espera del comunicado oficial por parte del club, el técnico dirá adiós al conjunto inglés tras cinco años, al que llegó tras decir adiós al Bournemotuh, además de pasar otras etapas para el Burnley. Diferentes medios en Inglaterra han apuntado a que el detonante ha podido ser las ventas de Tonali y Gordon, claves para el entrenador.

Sin embargo, otras informaciones hablan de que Eddie Howe habría tomado la decisión para tomarse un descanso tras estar cinco años al frente del Bournemouth. Además, el técnico inglés ya venía pesando en decir adiós del cargo hace varias semanas, pero optó por la continuidad hasta que el club encontrase un reemplazo. De esta manera, desde la dirección deportiva le han puesto el foco a Matthias Jaissle, como sustituto.

Eddie Howe, una derrota con el Newcastle antes de decir adiós a St James Park

La decisión de Eddie Howe en el día después de que el Newcastle cayese derrotado ayer ante el Bristol City. No obstante, el técnico no dio pistas sobre un posible adiós: "Creo que fue una muy buena prueba para nosotros. El resultado es difícil de aceptar. No creo que lo merecamos en absoluto hoy. Creo que cualquiera que haya visto el partido habrá visto que fuimos muy competitivos. Los goles que encajamos fueron extraños".

Además, Eddie Howe, sobre los goles encajados, añadió que "el primero es un tiro libre de larga distancia. Fue un buen disparo de su jugador, creo que se desvió ligeramente antes de entrar. El segundo, creo que es una falta sobre Botman. El tercero, cometimos un error y nos contraatacaron, y el cuarto es un autogol. Así que, creo que han tenido seis disparos en el partido y han marcado cuatro goles".

Los grandes movimientos del Newcastle en este mercado con Eddie Howe al frente

Tras ello, el Newcastle ha puesto la mirada en el mercado de fichajes para reforzar al equipo de Eddie Howe, desembolsando grandes cantidades para firmar a Aladji Bamba, Sean Steur, Bazoumana Toure y Ewen Jaouen, superando los 100 millones de euros en incorporaciones. No obstante, la decisión del técnico inglés de abandonar el club en los próximos días parece definitiva, dando un giro inesperado en la entidad.

El candidato para suplir a Eddie Howe en el Newcastle

Eddie Howe habría tomado la decisión tras mantener varias conversaciones con la directiva en los últimos días, como ha informado Sky Sports. El técnico diría adiós tras conquistar la Copa de la Liga en 2025, siendo el primer gran título nacional del club en 70 años. Además, el equipo inglés se clasificó a la UEFA Champions League ese año y en 2023, siendo dos grandes éxtios para una entidad que compite con gigantes de Europa.

El Newcastle, que podría dar salida a Guimaraes, pone el foco en el mercado de fichajes de entrenadores con un nombre propio que ya está sobre la mesa, como es el de Mattias Jaissle. El técnico dirige actualmente al Al Ahli de la Liga Profesional Saudí y es la opción ideal para el club inglés, como ha desvelado Sky Sports. Cabe recordar que ambos clubes son propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

De esta manera, Mattias Jaissle podría sentarse en el banquillo del Newcastle en el próximo amistoso ya confirmado, que será ante el Valencia el siguiente ocho de agosto. Tras ello, el club inglés se medirá al Everton, con el que se verá las caras en la Premier League. Los dos últimos rivales antes del comienzo de la competición son el Bayer Leverkusen y Estrasburgo, previo al arranque oficial ante el Liverpool en St James Park.