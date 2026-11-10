Cucurella: "Ya no me meto en fregados... Mourinho me mandó una foto con mi pecho y su cara tatuada"

El defensa del Real Madrid ha analizado cómo llega el conjunto blanco al parón, el último duelo ante el Valencia o el Clásico con Lamine Yamal, y muchos temas más...

Marc Cucurella es uno de los hombres fijos de Luis de la Fuente. El lateral izquierdo del Real Madrid jugó todo el Mundial del pasado verano y en el conjunto blanco también está siendo indiscutible para José Mourinho. Ahora, el catalán está concentrado de nuevo con España, con quien jugará los partidos ante República Checa e Inglaterra.

En los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' el campeón del Mundo ha hablado sobre multitud de temas, muchos de ellos relacionados con sus primeros meses como jugador del Real Madrid, cómo fue su enfrentamiento con Lamine Yamal o el último frente a Pablo Maffeo, del que dijo "es muy intenso". "Yo sé cómo es Maffeo... y yo soy también un poco así. Es muy intenso, muy cabra loca... pero luego estuvimos hablando y muy bien. En el partido es como muy pesado, muy intenso, bastante odioso, pero luego al terminar el partido ya se ha acabado", explicó.

Su duelo con Lamine en El Clásico

"¿Lo que dijo Lamine de que me iba a comer? No tengo que decir nada. A mí no me gusta hablar o fardar, me gusta estar calladito y hacer mi trabajo. Me salió un buen partido y seguramente me tocará jugar muchos partidos contra él, me tocará sufrir y él se llevará los méritos...".

El mejor equipo de Europa ahora mismo

"Ahora mismo, nosotros, venimos de una muy buena racha y el equipo está muy serio. ¿Si somos mejores que el PSG? No veo mucho sus partidos..."

El mejor del Real Madrid

"Te podría decir Mbappé, Bellingham, Courtois... pero te voy a decir uno que a mí me gusta mucho y que pasa un poco desapercibido, Arda Güler. Juega mucho, tiene mucha calidad... Cuando él está en el campo, el equipo juega mejor y tenemos más juego asociativo. A mí es el que más me ha sorprendido".

Diomande te ayuda más que Vinicius en los partidos

"No creo que me ayude más, creo que se ve más. Diomande hace una carrera para atrás y sale en todos los lados. Vinicius hace tres y luego hay una que no corre... y sale la que no ha corrido. Si Vini marcase tres goles por partido nadie le diría nada... Lo más importante para nosotros es que vuelva al máximo nivel porque si está en su 'prime' tenemos un equipazo".

No está en su mejor momento Vinicius

"Vinicius es un jugador que lleva cinco años jugando a un nivel espectacular, se puede entender que ahora tenga una mala racha. Yo veo que tiene ganas y en el entrenamiento lo intenta, que es lo importante".

Parece el Real Madrid otro equipo

"Al principio no tuvimos mucha pretemporada, entrenador nuevo, casi no pudimos entrenar... ¿Si corremos más ahora? No lo sé, quizá elegimos mejor los momentos o estamos más compactos y da la sensación de que somos unas bestias, pero creo que tampoco hemos cambiado tantas cosas".

Su relación con Mourinho

"La imagen es diferente, para bien. Es muy cercano, muy buena persona, le gusta mucho hablar. No necesita dar charlas de media hora, en cinco minutos te dice lo que necesitas".

Su tatuaje de Luis de la Fuente

"No me arrepiento, pero ya no me hago más, yo ya no me meto en fregados... Mourinho me mandó una foto con mi pecho y su cara tatuada".

En Alemania todavía le recuerdan

"No sé, lo han pagado conmigo y sé que en Alemania no puedo jugar".