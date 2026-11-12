Nico Williams, 24 años: "Mis padres no podían pagar el alquiler"

El futbolista del Athletic explica en una entrevista por qué empatiza con los jóvenes que no pueden independizarse y reclama oportunidades para las nuevas generaciones

Nico Williams conoce de primera mano una realidad que hoy condiciona la vida de muchos jóvenes en España. Su situación actual, convertido en una de las grandes estrellas del fútbol y con una carrera deportiva que le ha permitido alcanzar una posición económica privilegiada, no le ha hecho olvidar las dificultades que atravesó su familia. El extremo del Athletic Club ha reconocido que sus padres tuvieron problemas para afrontar el alquiler y que esa experiencia explica su sensibilidad ante la crisis de la vivienda que atraviesa nuestro país.

El futbolista abordó esta cuestión durante una entrevista con El Mundo en la que también habló de las dificultades que encuentran sus amigos para independizarse. A sus 24 años, es consciente de la distancia que existe entre su realidad y la de otros jóvenes de su generación, pero asegura que el problema no le resulta ajeno. "Yo soy un privilegiado por el fútbol, eso lo tengo claro. Pero el problema de la vivienda es algo que me toca muy de cerca porque tengo amigos de mi misma edad, incluso mayores, a los que les está costando muchísimo encontrar piso. Hemos hablado bastante sobre ello. Eso hay que arreglarlo porque, al final, el futuro de España y del mundo son los jóvenes. Si tenemos ciertas facilidades, nos irá mejor y podremos construir una sociedad mejor. Creo que es importante que los jóvenes tengan oportunidades para desarrollar su vida", explicó.

Nico no habla únicamente por lo que escucha en su entorno. También por lo que vivió en casa antes de convertirse en futbolista profesional. "Es algo que he vivido muy de cerca. Por eso mis amigos se apoyan en mí. Al final soy un chaval normal e intento darles mi punto de vista. Sé que no es fácil, especialmente desde mi posición actual, porque soy un privilegiado. Muchas veces, como soy una persona que tiene cierta influencia, también intento ayudarles de alguna manera", relató.

Esa experiencia también le permite mantener una relación cercana con sus amigos, que no tienen reparos en hablarle de sus problemas pese a la diferencia económica que existe entre sus vidas. El internacional español reconoce que entiende sus dificultades porque conoce situaciones familiares complicadas y no considera que la cuestión de la vivienda sea algo distante de su propia historia.

Nico Williams posando en una gran casa / Instagram

Su reflexión va más allá de la situación económica. Nico Williams también reivindicó la necesidad de avanzar hacia una sociedad en la que todos reciban el mismo trato, independientemente de su origen. El futbolista, que ha sufrido ataques racistas en redes sociales, considera que se han dado pasos importantes, aunque admite que todavía queda camino por recorrer. "Todo el mundo debe recibir el mismo trato, independientemente de que sea latino, árabe, español o de cualquier otro lugar. Al final todos somos seres humanos, compartimos la misma tierra y respiramos el mismo aire. Todo el mundo merece respeto", defendió.

Además, dejó claro que quiere utilizar la repercusión que tiene como deportista para contribuir a esa lucha: "Y sí, para mí luchar contra el racismo es un objetivo fundamental, porque creo que tengo una voz muy importante y puedo utilizarla para ayudar".