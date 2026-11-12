Radamel Falcao explica sus negocios: "Invierto en lo tangible, en lo que puedo ver y tocar, como las viviendas. Se me acerca mucha gente con ideas raras"

El delantero colombiano, que aún no se ha retirado oficialmente, admite que su fichaje por el Atlético de Madrid le permitió subir su caché y ganar más dinero, que ha sabido gestionar para asegurarse el futuro más allá del fútbol

En plena crisis de la vivienda en España, cualquier declaración al respecto de alguien que se encuentre en una situación privilegiada se convierte en noticia. También en lo que concierne al mundo del fútbol, pues no son pocos los jugadores profesionales que han invertido en ladrillo como forma de asegurarse el futuro. Es de sobra conocido que la carrera de un futbolista no es demasiado larga. Por ello, la inmensa mayoría aprovecha las ganancias de su etapa en activo para invertir en negocios que les proporcionen jugosos ingresos una vez colgadas las botas. Y no son pocos los que apuestan por el mercado inmobiliario

Aunque también hay otros que apuestan por no poner todos los huevos en la misma cesta, ampliando horizontes para emprender en diferentes operaciones que puedan dejarles nuevos beneficios económicos. Esa es la estrategia de Radamel Falcao. Eso sí, con una premisa: huye de lo digital y aquello que no puede tocar, para apostar por otras vías más tradicionales, entre ellas, por supuesto, las viviendas.

Falcao admite que "vale la pena diversificar y entrar en proyectos"

"¿La mejor negociación de mi vida? Quizá fue en el momento en el que pasé del Oporto al Atlético de Madrid; hice un contrato importante, que me empieza a permitir invertir más dinero y tener una tranquilidad económica. Eso lo valoré muchísimo y quizá está muy lejos de lo que cobré después. Invierto en lo tangible, que es lo que puedo ver y tocar, y eso me da más tranquilidad, como bienes raíces y demás. Pero llega un momento en el que vale la pena diversificar y entrar en proyectos", aseguró el colombiano en el podcast de su ex compañero Mario Suárez.

Dentro de ese papel de hombre de negocios gracias a las ganancias que le reportó su exitosa carrera como futbolista, el ex internacional cafetero, a sus 40 años, admite que ha habido muchas personas que han intentado acercarse a él parea aprovecharse de su posición, aunque afirma que no se deja engañar fácilmente.

"Uf, me ofrecieron de todo. A nosotros nos vienen con cada cosa que dices: 'Dios mío'. Muchas veces, la mayoría, son personas interesadas que intentan sacar algo. Hay que encontrar a la persona adecuada para montar un negocio, y eso es muy difícil", explicó.

Radamel Falcao, con Millonarios / Imago. / Imago

Tras pasar en España por las filas del Atlético de Madrid, donde hizo 70 goles en dos temporadas, y posteriormente en el Rayo Vallecano, Falcao también contó en su día que estuvo en negociaciones con Florentino Pérez para firmar por el Real Madrid, pero el hecho de ser un icono colchonero le frenó a dar ese paso.

Volverá a jugar con el Atlético de Madrid... en un partido de leyendas

Finalmente se marchó al Mónaco en 2013 a cambio de 43 millones de euros, pasando después por Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Millonarios, donde el pasado verano acabó contrato. Una importante trayectoria en la elite que comenzó en River Plate y le ha permitido amasar una importante fortuna, aunque aún no se ha retirado oficialmente.

De momento, el próximo 15 de noviembre volverá a vestir de rojiblanco, pero para participar en un partido amistoso entre leyendas del Club América de México y del Atlético de Madrid en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Además del delantero colombiano, entre los convocados se encuentran otros ilustres como Diego Godín, Juanfran, Raúl García, Maxi Rodríguez o David Villa. Una gran oportunidad para recordar viejos tiempos... y quien sabe si para hacer negocios.