Falcao regresa al fútbol colombiano para cerrar su carrera con Millonarios

Radamel Falcao García regresa a Millonarios para su “último baile”, buscando cerrar su carrera profesional en el club de sus amores

El delantero colombiano Radamel Falcao García vuelve a vestir la camiseta de Millonarios de Bogotá, seis meses después de su partida del club. La institución capitalina anunció este miércoles el regreso del máximo goleador de la selección colombiana, describiendo su retorno como el inicio de su “último baile”, un vínculo que busca cerrar su carrera profesional donde siempre fue hincha declarado.

Falcao, que cumplirá 40 años en febrero, arribó a Millonarios a mediados de 2024 y se fue en julio de 2025 tras no concretar la renovación de su contrato. Desde entonces, el atacante permaneció sin equipo, mientras se especulaba con posibles destinos en Argentina, Estados Unidos y otros clubes sudamericanos.

Un regreso esperado y emotivo

El anuncio oficial se produjo acompañado de un video emotivo publicado por el club, en el que se destaca que el delantero retorna para cerrar su carrera en el equipo de sus amores. Con mensajes como “Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta” y la pista “el 9 a las 9”, haciendo referencia al número histórico de su camiseta, Millonarios selló el esperado retorno de su ídolo.

El regreso de Falcao simboliza una oportunidad para que el delantero no solo aporte goles, sino también liderazgo a un plantel que se encuentra en renovación y que buscará la gloria en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana.

El legado de Falcao en Millonarios

En su primera etapa con el club, el atacante disputó 28 partidos, anotando 11 goles y destacándose especialmente en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, donde convirtió 4 tantos en 6 juegos. Sin embargo, no logró conseguir el título que tanto ansiaba. Ahora, con la experiencia acumulada en clubes de élite como Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea, el ‘Tigre’ busca dejar una huella definitiva en la institución bogotana.

Opciones en el mercado y decisión final

Durante su periodo fuera del club, Falcao recibió ofertas de varios equipos sudamericanos, entre ellos Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Deportivo Táchira, Emelec y Cerro Porteño. También surgieron acercamientos del fútbol árabe, pero ninguna propuesta logró convencer al delantero. Finalmente, decidió que Millonarios era la opción más adecuada para cerrar su carrera profesional, combinando afecto por el club y competitividad deportiva.

Preparación y nuevos retos

El atacante se enfocará ahora en recuperar su condición física y adaptarse a la idea de juego del técnico Hernán Torres. Para este semestre, Millonarios también reforzó su plantilla con los fichajes del centrocampista chileno Rodrigo Ureña, el volante Mateo García, el extremo Julián Angulo y el lateral Sebastián Valencia, en un proyecto que busca combinar juventud, experiencia y talento para pelear por los títulos nacionales e internacionales.

Con este regreso, Radamel Falcao inicia un capítulo que apunta a ser su despedida definitiva del fútbol profesional, buscando cerrar su carrera con goles, liderazgo y el afecto de la hinchada que siempre lo ha apoyado.