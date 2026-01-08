Se abre un nuevo escenario para Jesse Lingard: el Wrexham de la Championship sueña con su llegada

Jesse Lingard podría protagonizar su “última aventura” en el fútbol británico uniéndose a Wrexham para impulsar su ascenso a la Premier League

El mediocampista inglés Jesse Lingard se encuentra en el centro de los rumores de mercado tras quedar libre luego de finalizar su contrato con FC Seoul en Corea del Sur. El exjugador del Manchester United podría incorporarse a un proyecto ambicioso en Wrexham, club con aspiraciones de ascender a la Premier League y co-propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Lingard sin equipo y con opciones

Tras su paso por la K League, Lingard quedó como agente libre, generando interés tanto en Europa como en ligas internacionales. A sus 33 años, el futbolista sigue considerando que tiene mucho para aportar a nivel competitivo y no planea colgar las botas.

El exinternacional inglés ha reconocido que está abierto a ofertas de todo el mundo, incluyendo mercados como Europa, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aunque el interés de Wrexham ha cobrado fuerza en las últimas semanas.

El respaldo de Dwight Yorke

El exdelantero de Manchester United, Dwight Yorke, recomendó a Lingard considerar un fichaje por Wrexham en la Championship. En declaraciones a PokerScout, Yorke destacó: “Jesse es un jugador con mucho carácter y talento. Siempre lo he seguido por nuestra conexión en United. Todavía quiere jugar y a nivel Championship sería un activo muy valioso. Wrexham podría ser el escenario perfecto para él, acercándose a casa y ayudando al club a alcanzar la Premier League”.

Yorke añadió que esta podría ser la “última gran aventura” del mediocampista y subrayó los beneficios de unirse a un equipo con ambición y respaldo financiero sólido, recordando su propia experiencia en Sunderland, cuando pasó de la zona baja de la tabla al ascenso como campeón.

Wrexham, un proyecto atractivo

El club galés, actualmente en la mitad de la tabla de la Championship, combina un proyecto deportivo ambicioso con la visibilidad que aporta tener propietarios de Hollywood. Lingard, con su perfil global y presencia en redes sociales, encajaría perfectamente en la narrativa del club, incluyendo la conocida serie documental ‘Welcome to Wrexham’.

Su llegada no solo reforzaría el mediocampo, sino que también podría atraer patrocinadores y aumentar el interés internacional en la institución.

Una oportunidad para el último gran reto

Lingard ha disfrutado de experiencia en clubes de primer nivel y competiciones internacionales, pero un regreso al fútbol británico con Wrexham podría ofrecerle un nuevo desafío competitivo y la posibilidad de dejar una huella en la historia reciente del club. La combinación de ambición, infraestructura y visibilidad hace que la operación sea atractiva tanto para el jugador como para los responsables del proyecto.

Si todo avanza según lo previsto, Jesse Lingard podría convertirse en el fichaje estrella que impulse a Wrexham hacia la Premier League, cerrando con broche de oro su trayectoria en el fútbol británico mientras disfruta de su “última aventura” en casa.