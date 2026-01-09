Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 15 de la Liga Endesa de baloncesto

El Valencia Basket - Unicaja aparece como el partido más interesante de una jornada en la que Barça y Joventut podrían sellar la Copa del Rey

Después de la sorpresa que dio el Barça hace unos días, cuando rompió la racha de casi dos años sin perder en casa del Real Madrid, la ACB ha cobrado también emoción en la lucha por la cabeza, ya que el Valencia Basket está en disposición de igualar al Madrid de ganar este sábado y hacer lo propio a principios de semana, cuando recuperará el partido que aplazó en su día.

El equipo taronja, eso sí, tiene un complicado compromiso ante el Unicaja y que llega después de haber encajado la primera derrota en casa, con público, en competición europea. Un duelo que, además, se juega menos de 48 horas después de su encuentro ante el Mónaco, en el que algunos vieron a los de Pedro Martínez cansados, aunque el técnico catalán lo negase a posteriori.

El Madrid, no obstante, tratará de ponérselo difícil y retomar el camino de los triunfos en Andorra, ante un Morabanc que se crece ante los poderosos, como recientemente pudieron comprobar Unicaja o Valencia Basket.

Barça y Joventut, por su parte, podrían cerrar su pase a la Copa del Rey en caso de victoria. Los dos juegan ante los últimos clasificados, pero mientras el Barça lo hace en casa frente a un Covirán Granada que estrena técnico, el Joventut debe jugar en Burgos ante un San Pablo que ha sumado dos triunfos consecutivos.

No son los únicos partidos interesantes, porque el duelo entre el Casademont Zaragoza y el Dreamland Gran Canaria que abre la jornada puede descartar definitivamente a uno de los dos de la pelea por la Copa. Y también estarán puestas las miradas en Girona, ya que muchos esperan la derrota del Baskonia para abrir más la lucha copera.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el San Pablo Burgos - Joventut Badalona.

Horario y dónde ver por TV la jornada 15 de la Liga Endesa

Sábado 10 de enero de 2026

Casademont Zaragoza - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - Unicaja. El partido se puede ver a las 18:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Surne Bilbao - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

BAXI Manresa - Río Breogán. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 11 de enero de 2026

San Pablo Burgos - Joventut Badalona. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal TV3, Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Coviran Granada. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Bàsquet Girona - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.