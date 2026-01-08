Juan Román Riquelme negocia el fichaje estrella de Marco Verratti

Marco Verratti se convierte en objetivo prioritario de Boca Juniors para reforzar su mediocampo de cara a la Copa Libertadores 2026

El mercado internacional vuelve a poner el foco en Marco Verratti, el veterano mediocampista italiano que actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por Al-Duhail de Qatar. El Xeneize busca reforzar su plantilla de cara a la Copa Libertadores 2026 y ha puesto el nombre de Verratti en la lista de prioridades para el próximo mercado de pases.

Boca Juniors acelera negociaciones

Según informó Fernando Czyz en DSports Radio, Verratti se encuentra libre, lo que simplifica notablemente cualquier operación. El club argentino, encabezado por Juan Román Riquelme, ya ha iniciado contactos preliminares para sondear la disponibilidad del futbolista y evaluar condiciones contractuales. Desde la dirigencia xeneize destacan que la negociación todavía está en una etapa inicial, pero que existe interés mutuo por concretar la incorporación.

Paralelamente, medios italianos como Corriere dello Sport revelan que el interés no es exclusivo de Boca, ya que clubes como el Milan también han mostrado atención por el centrocampista. Sin embargo, el hecho de que el italiano tenga amigos en La Bombonera, como Edinson Cavani, Leandro Paredes y Ander Herrera, podría inclinar la balanza a favor del Xeneize.

Un perfil que encaja en el proyecto

A sus 33 años, Verratti mantiene una proyección internacional notable. Su experiencia en Paris Saint-Germain, donde compartió vestuario con algunas de las mayores estrellas mundiales, lo convierte en un jugador de jerarquía y liderazgo en el mediocampo. Su capacidad para organizar el juego, manejar los tiempos y liderar al equipo es justamente lo que busca la dirección deportiva de Boca para reforzar el proyecto de cara a la Copa Libertadores.

El club argentino entiende que esta operación podría ser histórica, no solo por el prestigio del jugador, sino también por el impacto que tendría en la competitividad del equipo y del fútbol local.

Situación contractual y salida de Qatar

Tras su paso por Al-Arabi y luego por Al-Duhail, Verratti ha decidido buscar un nuevo desafío, desligándose del fútbol árabe por motivos personales y deportivos. Desde su entorno aseguran que no vería con malos ojos una oferta que combine un buen proyecto deportivo con condiciones contractuales razonables. Boca Juniors estudia fórmulas viables para hacer compatible la llegada de Verratti con los cupos de extranjeros y su equilibrio financiero.

Impacto en el fútbol argentino

La llegada de Marco Verratti al fútbol argentino supondría un salto cualitativo sin precedentes. No solo reforzaría a Boca Juniors con experiencia europea de élite, sino que también consolidaría a la liga local como un destino atractivo para futbolistas internacionales en la etapa final de sus carreras. El Xeneize, que ya sorprendió con la contratación de Paulo Dybala, busca ahora construir un equipo de jerarquía capaz de competir con los grandes del continente.

Expectativa y próximos pasos

Desde la dirigencia son optimistas pero cautelosos. La negociación no será sencilla, pero consideran que el contexto es favorable y que existe buena disposición por parte del jugador. Si todo avanza según lo previsto, Marco Verratti podría convertirse en la estrella internacional que eleve el nivel de Boca Juniors y aporte liderazgo de primer nivel en la Copa Libertadores 2026.