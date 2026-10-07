Dieron ejemplo y sufrieron las consecuencias, pero se viene una doble amenaza en casa

Antiviolencia, que propone una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año a un aficionado del Deportivo que increpó a los verdiblancos en Riazor, ha declarado de Alto Riesgo los dos próximos duelos de Champions League en La Cartuja

Los jugadores de Betis y Feyenoord se saludan antes del duelo de la UEL que les midió a finales del pasado mes de enero en Sevilla.Lince

Justo antes del parón y nada más volver del mismo, el Real Betis se ha convertido en protagonista indirecto de los dictámenes de la comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Indirecto por que sus aficionados lo sufrieron en carne propia en Riazor y vivirán la amenaza en los dos siguientes compromisos en el Estadio de La Cartuja en la Champions League ante el Oporto y el Feyenoord, a la sazón los primeros como local de la máxima competición continental, cuando se espera un doble desembarco masivo (más de 7.000 hinchas entre portugueses y neerlandeses).

Un rival, señalado por molestar a los 600 béticos

El citado organismo, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, ha propuesto en su última reunión una multa de 5.000 euros y la prohibición del acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses a un aficionado del RC Deportivo de La Coruña que "se acercó al vallado de separación de hinchadas y, de modo violento, increpó a los aficionados del Real Betis, opuso resistencia activa y desobedeció a los policías presentes", molestando por tanto a los alrededor de 600 verdiblancos desplazados a tierras gallegas para el partido de LaLiga del pasado domingo 20 de septiembre.

Dispositivo especial de seguridad ante los 'Dragoes'

Igualmente, aunque desde hace años Antiviolencia y la Subdelegación de Gobierno lo hacen siempre que hay un encuentro de clubes internacional en cualquiera de los tres estadios de la capital hispalense por los graves incidentes del pasado, se ha declarado, como el RC Deportivo-Real Betis lo fue también, de Alto Riesgo el estreno casero de los verdiblancos en la UCL, fijado para las nueve de la noche del próximo miércoles 14 de octubre contra el Oporto. Sus seguidores agotaron rápidamente las más de 3.000 entradas enviadas por la entidad hispalense y prometen llenar de blanquiazul las calles de Sevilla a comienzos de la semana que viene.

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Al precio de 32 euros, los hinchas del Feyenoord se han hecho rápidamente con las 3.385 localidades disponibles para el duelo de la tercera jornada de la fase liga de la Champions, que se jugará a las 21:00 horas del próximo miércoles 21 de octubre en el Estadio de La Cartuja. En este caso, Antiviolencia también lo ha declarado de Alto Riesgo, especialmente tras los altercados y destrozos que provocó el pasado 29 de enero de 2026 el duelo entre estos dos mismos equipos, también en el recinto colindante con Santiponce, en ese caso correspondiente a la Europa League. Habrá un fuerte dispositivo de seguridad y se extremarán las precauciones para evitar incidentes entre aficiones.