España se queda a un paso del podio en el Mundial de Motocross Júnior con dos pilotos de Yamaha Eduardo Castro

Los pilotos del equipo Yamaha Eduardo Castro, Alejandro Torres y Jorge Salvador, se hicieron notar en el Mundial Júnior

Buena actuación y gran imagen de los pilotos españoles en el Mundial de Motocross Júnior, celebrado el pasado fin de semana en la localidad de Jinín, República Checa, a donde acudieron dos representantes del equipo Yamaha Eduardo Castro.

Alejandro Torres y Jorge Salvador fueron los elegidos por el equipo nacional español de la Real Federación Motociclista Española para formar parte de un amplio elenco de quince pilotos que participaban representando a España.

Ambos, enrolados en la categoría de 125cc y sobre sus Yamaha YZ125, han demostrado que siguen su proceso de aprendizaje en el panorama internacional, donde se han visto las caras con rivales de mucha entidad que han dejado entrever el buen estado del motocross en todo el mundo.

Hasta 260 jóvenes de 38 nacionalidades han competido en dos jornadas intensas en las que España se ha quedado a las puertas del podio por países. La victoria final en este mundial Júnior se la ha llevado Francia por delante de Estados Unidos e Italia, que han completado el podio.

España da la cara en la República Checa

No obstante, la selección española no se iba de vacío de la República Checa y se adjudicó la FIM Ride Green Cup, el galardón de sostenibilidad del Campeonato del Mundo de Motocross Junior de la FIM. El jurado internacional situó al Team España en lo más alto de este ránking tras evaluar todos los proyectos medioambientales presentados por las selecciones participantes, en una decisión muy ajustada que dejó a Suiza en segunda posición y a Austria, en tercera.

En lo meramente deportivo, no ha sido un fin de semana fácil para los pilotos de Yamaha Eduardo Castro. Aunque, viendo el nivel que tenían enfrente, no era sencillo el papel que tenían asignado.

Los pilotos de Yamaha Eduardo Castro se hacen notar

Mientras Jorge Salvador lograba pasar el corte en los entrenamientos cronometrados, Alejandro Torres debía jugarse el todo por el todo en una repesca en la que cruzó la línea de meta en la primera posición.

En las pruebas propiamente dichas, las malas salidas de ambos propiciaron que los jóvenes españoles no pudieran luchar por las posiciones de cabeza quedando, en las dos mangas puntuables, fuera de la zona de puntos.

Tras este importante aprendizaje y experiencia, los pilotos Yamaha Eduardo Castro seguirán con su preparación de cara a la segunda parte de la temporada, que dará comienzo en el mes de septiembre.