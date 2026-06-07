Varias sanciones de última hora cambian los resultados de la clasificación de F1 en Mónaco

El Gran Premio de Mónaco lo ganó Antonelli claramente, pero las sanciones cambiaron todo el panorama por detrás de él y beneficiaron a Fernando Alonso

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 siempre trae sorpresas. La necesidad de adelantar en un circuito donde 'no se puede', las pocas escapatorias y la cercanía de las protecciones provocan golpes y, con ello, la salida de safety car.

En esta edición 2026 no fue diferente, aunque eso no ocurrió hasta la vuelta 58. Sin embargo, antes de eso empezaron a sucederse varias sanciones por entrar más rápido de la cuenta en el 'pitlane' que afectaron a muchos pilotos que estaban en cabeza (Hamilton, Russell, Piastri, Gasly...). Viendo las diferencias que había en pista sería algo intrascendente, pero la salida de safety car por el accidente de Lance Stroll lo cambió todo.

Sobre todo, porque algunos, como Russell, pasaron por boxes sin cumplir la sanción y eso se tradujo en una sanción mayor. Y otros, como Gasly, perdieron varias posiciones y pasaron del podio a la séptima posición.

La bandera roja en Mónaco desata la locura

Las sanciones no quedaron ahí. Tras un segundo accidente, ahora de Charles Leclerc, en el mismo punto donde había chocado Stroll hizo que dirección de carrera parara el Gran Premio con bandera roja y que la carrera se relanzara tras media hora de parón con sólo diez vueltas por disputarse.

Ahí, Hulkenberg embistió a Carlos Sainz, cuando éste era décimo, y lo dejó fuera del Gran Premio. Y, aunque acabó en los puntos. fue sancionado. Al final de la carrera estaba endiente otra posible sanción.

La caída de Hulkenberg había permitido a Checo Pérez sumar el primer punto de la historia de Cadillac. Pero el mexicano también estaba siendo investigado por su mala colocación en la resalida. Y los comisarios tomaron la decisión de sancionarle.

El gran beneficiado ha sido un Fernando Alonso que, con el limitado Aston Martin, ha sumado su primer punto este año. Y el de su escudería.

La resolución que da un punto a Fernando Alonso

"Los comisarios escucharon al piloto del Coche 11 -Checo Pérez- y al representante del equipo, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento, videos y onboards. El vídeo mostró claramente que la rueda delantera derecha del Coche 11 estaba fuera de su posición asignada. Se aplica la penalización estándar", publicaba la F1. Esa penalización relega al mexicano a la última plaza y permite al español acabar décimo.

Sergio Pérez ya había sido sancionado en el inicio de la carrera por colocarse mal en la parrilla de salida pero esta vez fue por un error al colocarse en su posición de salida, ya que ocupó la de Bortoleto, que estaba vacía.

Fernando Alonso arriesga y gana: "Nos vino bien"

"La resalida tras la bandera roja nos vino bien, y nos aseguramos de aprovechar las oportunidades que se nos presentaron de repente. Así que creo que hoy gestionamos bien la carrera y, al final, ha sido una buena recompensa para todo el equipo conseguir nuestro primer punto del año", señalaba un feliz Fernando Alonso, que acababa de conocer la buena noticia.

"Tomé muchos riesgos en la primera vuelta y en la resalida, simplemente para intentar consolidar la posición en la que estábamos", añadía el asturiano, que llegará a Barcelona en el próximo Gran Premio cargado de moral.