Clasificación de F1 2026 tras el Gran Premio de Mónaco: Antonelli líder, Fernando Alonso se estrena y Carlos Sainz 14º

Kimi Antonelli pone a directa hacia el título mundial tras ganar en Mónaco y ver cómo sus más directos rivales no puntuaban; Alonso se estrenó y Aston Martin, también

El caótico Gran Premio de Mónaco trajo consecuencias directas para el Mundial de Fórmula 1, que pueden ser decisivas en un futuro. En lo más alto nada cambió. Kimi Antonelli logró su quinto triunfo consecutivo.

Sin embargo, por detrás todo varió. Ni George Russell, que fue sancionado en el tramo final, ni Charles Leclerc, que se accidentó a diez vueltas del final, puntuaron. Y eso permitió al italiano escaparse claramente al frente de la clasificación. De hecho, cambió de perseguidor, ya que el segundo en el Mundial, ahora mismo, es Lewis Hamilton, que acabó segundo en el Principado de Mónaco y que ahora está a 66 puntos del líder.

También dio un gran paso Isack Hadjar, que con su tercera posición en Montecarlo se sitúa octavo, desbancando a Liam Lawson. Y un paso atrás su compañero Max Verstappen, que se las prometía muy felices tras acabar segundo en la Clasificación del GP de Mónaco y que rompió el motor en la salida.

En la zona media los perdedores fueron un Carlos Sainz al que embistió Hulkenberg cuando estaba situado en zona de puntos. Y un Franco Colapinto al que se le siguen atragantando los circuitos urbanos. El argentino fue el último de los que acabaron, aunque la recalificación de Checo Pérez le hizo adelantar una posición. Como es lógico, ninguno de ellos puntuó.

El mexicano Checo Pérez iba a hacer historia con el primer punto de Cadillac en la Fórmula 1, pero una irregularidad en la salida final tras la bandera roja le relegó a la última posición y el punto se lo llevó... Fernando Alonso.

Con ese punto, Aston Martin se estrena en este campeonato del mundo de Fórmula 1 y deja como colista en solitario a la escudería norteamericana, la única ahora mismo que no ha puntuado este año.

Clasificación Mundial de Pilotos 2026 de F1

1. A. Antonelli (Mercedes) 156

2. L. Hamilton (Ferrari) 90

3. G. Russell (Mercedes) 88

4. C. Leclerc (Ferrari) 75

5. O. Piastri (McLaren) 60

6. L. Norris (McLaren) 58

7. M. Verstappen (Red Bull) 43

8. I. Hadjar (Red Bull) 29

9. L. Lawson (Racing Bulls) 26

10. P. Gasly (Alpine) 26

11. O. Bearman (Haas F1) 18

12. F. Colapinto (Alpine) 15

13. A. Lindblad (Racing Bulls) 13

14. C. Sainz (Williams) 6

15. A. Albon (Williams) 5

16. E. Ocon (Haas F1) 3

17. G. Bortoleto (Audi) 2

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. S. Pérez (Cadillac) -

20. N. Hulkenberg (Audi) -

21. V. Bottas (Cadillac) -

22. L. Stroll (Aston Martin) -

Clasificación campeonato Mundial de Constructores de F1

1. Mercedes 244

2. Ferrari 165

3. McLaren 118

4. Red Bull 72

5. Alpine 41

6. Racing Bulls 39

7. Haas F1 21

8. Williams 11

9. Audi 2

10. Aston Martin 1

11. Cadillac -