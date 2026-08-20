Antonio Casas ya tiene nuevo destino en el Sporting para relanzar su carrera

Antonio Casas está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Sporting de Gijón. El delantero cordobés llegará cedido por el Venezia con opción de compra y ya existe acuerdo entre todas las partes. El atacante ha rechazado otras propuestas para relanzar su carrera en El Molinón

Antonio Casas está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Sporting de Gijón. El club asturiano y el delantero cordobés han alcanzado un acuerdo total para unir sus caminos esta temporada y solo quedaban por cerrar los últimos flecos con el Venezia, propietario de sus derechos. Ese entendimiento ya se ha producido y, a estas horas, las partes revisan la documentación antes de proceder a las firmas.

El delantero viajará a Gijón en cuanto los contratos queden formalizados para ponerse a las órdenes de Nicolás Larcamón. El Sporting consigue así incorporar a un atacante que llevaba tiempo en su radar y que llega con la intención de recuperar el protagonismo que tuvo en el fútbol español. La operación se ha cerrado mediante una cesión, una fórmula que permite cuadrar las cuentas de todas las partes. El propio Casas ha realizado un esfuerzo económico para facilitar su llegada a El Molinón, mientras que el Venezia también colaborará haciéndose cargo de una parte de su salario durante la temporada.

El Sporting se guarda una opción de compra

El acuerdo va más allá de una cesión simple. El Sporting tendrá una opción de compra al término de la temporada, por lo que el club gijonés podrá decidir si convierte el préstamo en una incorporación definitiva.

Casas tiene contrato con el Venezia hasta el 30 de junio de 2028, pero, si el Sporting ejecuta esa opción, el futbolista quedaría vinculado al conjunto asturiano hasta 2029. La fórmula permite al Sporting comprobar durante toda la temporada el rendimiento del delantero antes de afrontar una posible compra, mientras que el jugador encuentra un escenario en el que puede recuperar confianza y continuidad. Y precisamente esa ha sido una de las claves del acuerdo. Casas ha tenido propuestas de otros clubes, pero ha decidido priorizar la posibilidad de jugar en Gijón y volver a sentirse importante.

Un delantero con gol

El cordobés llega al Sporting con un aval que no necesita demasiadas presentaciones: el gol. Durante su etapa en el Córdoba demostró ser un atacante fiable tanto en Primera Federación como en Segunda División, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del conjunto andaluz. Su rendimiento en el Córdoba le permitió dar el salto al fútbol italiano y firmar por el Venezia, pero su situación en el conjunto transalpino no ha terminado siendo la esperada. La acumulación de delanteros en la plantilla ha favorecido la salida temporal del atacante.

Ahora Casas busca en Gijón ese nuevo comienzo que le permita volver a demostrar las cualidades que le llevaron a convertirse en uno de los delanteros más destacados del fútbol español en los últimos años.