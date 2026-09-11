La historia de Paolo Fernandes, el talento español que ha irrumpido en el fútbol internacional

El delantero del Alanyaspor, cedido por el AEK de Atenas, afronta una nueva etapa en Turquía, que se suma a la lista de una carrera repleta de equipos, recibiendo intereses de Barcelona y Real Madrid. El futbolista de Zaragoza cuenta en ESTADIO Deportivo su historia, a sus 28 años: "La mejor decisión que tomé fue ir a Mánchester"

Paolo Fernandes se ha convertido en nuevo jugador del Alanyaspor de Turquía. El jugador español llegó cedido en el pasado mercado de fichajes procedente del AEK de Atenas. El zaragozano ha pasado por una complicadas etapas en su carrera, como cuando sufrió la lesión de fractura de estrés en la tibia. Sin embargo, el delantero pudo volver a su mejor nivel teniendo continuidad en equipos como el Volos o el Al Khaleej.

Paolo Fernandes: "Con 13 o 14 años me firmó el Zaragoza y todo fue muy rápido"

Paolo Fernandes ha atendido a ESTADIO Deportivo para contarnos su interesante historia: "Empecé con 7 u 8 añitos jugando en el equipo de mi barrio o incluso un poquito más joven te diría. No recuerdo exactamente con cuántos años empecé. Con 13 o 14 me firmó el Zaragoza y todo fue muy rápido. Vino el Manchester City, nos fuimos para allí. Fue una decisión muy importante porque nunca había salido de España prácticamente".

Además, Paolo Fernandes detalla que "no tenía ni idea de inglés, entonces fue una de las mejores decisiones que he tomado porque con esa edad hubo bastantes que llamaron aquí en España, Barça, Madrid y luego en Inglaterra hubo muchos equipos que llamaron y creo que la mejor decisión que tomé fue ir a Mánchester y muy contento de cómo fue todo".

Paolo Fernandes pasa por Holanda a Italia para firmar por el Perugia: "No fue cómo esperaba"

Paolo Fernandez explica sus movimientos en el año del Covid, así como uno de los peores momentos de su carrera: "Estuve dos años cedido en Holanda, cuando tenía 18-19 años, pero por desgracia tuve bastantes lesiones y no fue cómo esperaba. Me fui para Italia, en Perugia y además fue en el Covid. El año empezó muy bien, me sentía bien después de varias lesiones, pero tuve la mala suerte de tener una fractura de estrés en la tibia y fue porque venía de varias lesiones".

El zaragoza recuerda que "lo único fue que tuve un esguince importante en el tobillo y no quise parar. Tendría que haber parado semanas y no paré. Me tomaba alguna pastilla al dia para el dolor y seguía entrenando. Eso generó que con el tiempo se me cambiara la forma de correr y tuve una fractura de estrés en la tibia y estuve 10 u 11 meses parado porque con todo esto del covid era más complicado recuperar, entonces fue complicado".

Paolo Fernandes recuerda su etapa en el Castellón: "Acababa de ascender"

Paolo Fernandes destaca la necesidad que tuvo de volver a España: "Necesitaba ir para España y firmé en el Castellón, que acababa de ascender. Ese año también hubo unas cuantas ofertas en segunda pero decidimos ir al Castellón y lo mismo, no salió como esperábamos y creo que el equipo y el club no estaban en ese momento preparados para subir, las cosas como son. Por eso pasó lo que pasó, que se acabó descendiendo".

Además, Paolo afirma que se fue "a Primera de Grecia, al Volos, un equipo de media tabla y fue muy bien la verdad. Me sentí yo de verdad, me sentía importante en el equipo y gracias a Dios las cosas fueron como tenían que ir. Yo fui mentalizado de que si estaba sano y las cosas iban bien pues que iba a poder estar a mi nivel y estaba seguro que los equipos grandes de allí me iban a acabar llamando".

Paolo Fernandes dio el salto definitivo en Arabia Saudí: "Jugaba prácticamente todos los partidos"

Tras superar etapas de lesiones y poca continuidad, Paolo Fernandes encontró luz verde en su paso por Arabia Saudí: "Después del primer año allí (Atenas), de tener una rotura en el tendón aquiles, pues volví esa temporada después de la lesión, en enero, pero seguía teniendo molestias y decidí parar un poco más. Por suerte ya me siento muy bien, después de ese año pues de ir entrenando, me fui a la temporada siguiente a Arabia Saudí, Jugaba prácticamente todos los partidos, hice goles, asistencias..."

Por otro lado, Paolo Fernandes destaca su experiencia en el Manchester City: "Entrené varias veces con el primer equipo cuando estaba Pep. No sé, igual fue un poquito más de paciencia, porque igual ese fue el primer año que, como he dicho subía a entrenar, y no sé, tuve un muy buen año, que estuve en Mánchester, fui jugador del año sub-21.

El delantero del Alanyaspor recuerda que "la temporada siguiente creo que iba a hacer pretemporada con el primer equipo porque había Mundial o Eurocopa, no lo recuerdo muy bien, pero decidí salir cedido y fui para Holanda, como he dicho para la Primera Holandesa en el Breda".

Paolo Fernandes y su regreso a España: "Son muchos años fuera y claro que me gustaría"

Paolo Fernandes fue claro a la hora de hablar sobre su vuelta a España: "Por supuesto que me gustaría volver. Al final, yo como he dicho estuve en Segunda en el Castellón y las cosas no fueron muy bien. Igual no era el sitio donde tenía que estar, o lo que fuese igual fue un poco precipitado por el año del covid y tal y el querer volver a España, pero no sé, como he dicho, habían otras ofertas en Segunda".

El delantero de Zaragoza insiste en su regreso a España: "Por supuesto, ahora tengo una niña pequeña y con mi mujer en algún momento nos gustaría volver. Son muchos años fuera y claro que me gustaría. Pero se tienen que dar muchas cosas para que eso suceda".

Paolo Fernandez confirma sus intenciones: "Tengo claro que en algún momento volveré a jugar en Grecia"

Por último, Paolo Fernándes comentó la posibilidad de volver a Grecia: "No quiero pensar mucho en el AEK sinceramente. Les deseo lo mejor, pero no creo que suceda que vuelva a jugar allí. Muchísimas cosas tendrían que cambiar allí para que las dos partes quisiéramos volver a juntarnos sinceramente. Pero veremos qué pasa en un futuro".

El atacante de 28 años apunta que "lo que sí tengo claro es que en algún momento volveré a jugar en Grecia, si no es en el AEK será en otro lado, porque al fin es un sitio en el que he estado muy feliz, he estado varios años en la liga, conozco bastante bien el país, es algo que en algún momento se da. Está eso bastante más seguro de que vuelva a España".