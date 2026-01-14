La Roma gana la carrera por Donyell Malen y cierra su fichaje

La AS Roma ha cerrado un acuerdo total con el Aston Villa para incorporar a Donyell Malen, que llegará cedido con obligación de compra al final de la temporada

La AS Roma está muy cerca de cerrar un movimiento clave para reforzar su parcela ofensiva. El club italiano ha alcanzado un acuerdo total con el Aston Villa para la incorporación del delantero Donyell Malen, quien llegará a la capital italiana en calidad de cedido con obligación de compra al término de la temporada.

Acuerdo cerrado entre Roma y Aston Villa

Según diversas informaciones procedentes de Italia e Inglaterra, el pacto entre ambas entidades contempla un préstamo valorado en 2 millones de euros, acompañado de una obligación de compra de 25 millones, condicionada a que la Roma logre clasificarse para competiciones europeas. Todas las partes implicadas han dado luz verde a la operación y solo restan trámites administrativos para su oficialización.

El futbolista neerlandés ya ha expresado su pleno consentimiento al traspaso, lo que ha permitido acelerar los tiempos. La previsión es que Malen viaje a Italia en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico y ponerse de inmediato a disposición del cuerpo técnico.

Un nuevo comienzo para Malen en la Serie A

A sus 26 años, Donyell Malen busca un punto de inflexión en su carrera. Aunque su paso por el Aston Villa no ha sido negativo en cifras —suma siete goles y dos asistencias en 28 partidos—, no ha logrado asentarse como titular indiscutible bajo la dirección de Unai Emery. El técnico español ha utilizado al atacante principalmente como segundo delantero, una función que no termina de explotar sus mejores virtudes.

En la Roma, Malen espera contar con mayor continuidad y un rol más definido como referencia ofensiva, algo que considera fundamental de cara a un año especialmente importante por la cercanía del Mundial y su deseo de consolidarse en la selección de Países Bajos.

Competencia en el mercado y decisión firme de la Roma

El interés por Malen no ha sido exclusivo del conjunto romano. Clubes como el Atlético de Madrid realizaron consultas recientes para conocer su situación contractual. Sin embargo, la rapidez y determinación de la Roma ha sido clave para colocarse en cabeza y cerrar la negociación antes que otros pretendientes.

Desde la dirección deportiva del club italiano se valora especialmente la versatilidad, potencia y capacidad de desborde del atacante, cualidades que encajan en el proyecto deportivo para la segunda mitad de la temporada.

Aston Villa se mueve en busca de alternativas

Por su parte, el Aston Villa continúa muy activo en el mercado invernal. Con el equipo peleando en la parte alta de la Premier League, clasificado en Europa y aún vivo en la FA Cup, Emery considera necesario reforzar la delantera para no depender en exceso de Ollie Watkins.

Uno de los nombres que figura en la agenda del club inglés es Tammy Abraham, mientras se analizan otras opciones que aporten profundidad y variantes ofensivas para el tramo decisivo del curso.

Posible debut inmediato con la Roma

Si no surge ningún contratiempo, Donyell Malen podría incluso entrar en la convocatoria para el próximo compromiso liguero ante el Torino, lo que supondría un estreno casi inmediato con su nuevo equipo. El delantero ya ha acordado sus condiciones personales y está preparado para cerrar su etapa en Birmingham tras apenas una temporada.

La Roma suma así un refuerzo de peso para su ataque, mientras Malen afronta un nuevo desafío con el objetivo de relanzar su carrera en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.