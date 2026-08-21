El Como irrumpe por Kambwala y pone en peligro la cesión del Villarreal a Osasuna

El central del Villarreal tenía un acuerdo verbal para jugar esta temporada en El Sadar, pero la propuesta del conjunto italiano ha cambiado su situación y las negociaciones avanzan ahora hacia el proyecto de Cesc Fàbregas

El futuro de Willy Kambwala ha dado un giro inesperado en las últimas horas. El central del Villarreal, que tenía casi cerrado su aterrizaje en Osasuna en calidad de cedido, se ha alejado de Pamplona después de una irrupción inesperada del Como 1907. El conjunto italiano ha entrado con fuerza en la operación y ha conseguido modificar la operación cuando todo estaba preparado para que el defensa se desplazara a Navarra y se convirtiera en nuevo jugador rojillo.

La operación entre Villarreal y Osasuna estaba encaminada y existía un acuerdo verbal para una cesión durante una temporada, sin opción de compra. De hecho, el jugador tenía previsto viajar a Pamplona en las próximas horas y ya se había despedido de sus compañeros para comenzar esta nueva etapa. Sin embargo, la entrada en escena del Como ha cambiado completamente sus planes. El central africano ha pedido unas horas para decidir.

La información adelantada por Matteo Moretto y confirmada por medios pamploneses sitúa ahora al futbolista mucho más cerca de Italia que de Osasuna. Los contactos entre las partes se han intensificado y el club navarro ya asume que la operación se encuentra bastante alejada.

El Como cambia el escenario por Kambwala

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas ha decidido apostar fuerte por Kambwala y considera al defensa de 21 años una de sus prioridades para reforzar el eje de la zaga. Su participación en la próxima Champions League supone, además, un argumento difícil de igualar para Osasuna.

El proyecto italiano cuenta con una músculo económica muy superior y ya ha realizado varias inversiones de envergadura en este mercado. Sin ir más lejos, ha desembolsado 60 millones de euros por Nico Paz, procedente del Real Madrid, y otros 30 millones por Trevoh Chalobah, defensa del Chelsea. En este contexto, encontrar una fórmula para incorporar a Kambwala no parece un obstáculo para la entidad transalpina. La cláusula de rescisión del jugador es de 25 millones de euros.

La situación resulta especialmente frustrante para Osasuna porque el club rojillo tenía ya todos los documentos listos para cerrar la operación. La fórmula pactada consistía en una cesión simple por una temporada, sin opción de compra y con el objetivo de que el futbolista tuviera minutos en Primera División.

El central no viaja a Pamplona de momento

En Pamplona se venía siguiendo al central desde hace bastante tiempo. Osasuna ya había preguntado por su situación en el pasado mercado de invierno, aunque entonces el jugador estaba lesionado de larga duración. Ahora, con el congoleño ya recuperado, el movimiento del Como se ha producido cuando los últimos flecos estaban prácticamente resueltos.

Kambwala tenía previsto desplazarse a Pamplona este jueves, pero finalmente ese viaje no se produjo. La ausencia del jugador terminó confirmando los peores temores de Osasuna.

El futbolista ha pasado a negociar de lleno con el conjunto italiano y se han acelerado las conversaciones con el Villarreal. La propuesta del Como ha conseguido hacer saltar por los aires un acuerdo que solo parecía cuestión de horas.

Curiosamente, en esta misma pretemporada, el club navarro recabó informes sobre su evolución y pudo verle en directo. Curiosamente, uno de esos partidos fue el amistoso que enfrentó al Villarreal precisamente con el Como, en el que Kambwala fue titular y ofreció un buen rendimiento. Una actuación que pudo terminar de despertar el interés del conjunto italiano.

Una temporada marcada por las lesiones

El contexto deportivo de Kambwala también explica el interés de Villarreal en encontrarle un destino donde pueda recuperar continuidad. El defensa francés, internacional en categorías inferiores con Francia, apenas pudo disputar dos partidos la temporada 2025/2026 debido a una grave lesión muscular -tuvo que someterse a una intervención quirúrgica después de sufrir una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda-, que le mantuvo alrededor de siete meses apartado de los terrenos de juego.

A pesar de ello, en Vila-real mantienen una elevada valoración de su potencial. El jugador tiene todavía contrato con el Villarreal hasta 2029 y es considerado un activo importante de futuro. El Manchester United, su anterior club, conserva también una opción de recompra sobre el futbolista.

La idea inicial era que una temporada completa en Osasuna le permitiera recuperar ritmo y protagonismo en Primera División. Ahora, esa posibilidad queda en el aire.

Osasuna debe volver al mercado

La caída de la operación obliga al conjunto navarro a replantear sus planes. La llegada de Kambwala estaba vinculada también a la necesidad de reforzar una defensa que podía sufrir cambios importantes durante el mercado.

Con Alejandro Catena, Jorge Herrando y Rockson Yeboah como alternativas en el centro de la zaga, Osasuna sigue buscando un nuevo central que aporte garantías. La situación también afecta al futuro de Enzo Boyomo, por quien el club solo estaría dispuesto a escuchar ofertas si previamente consigue incorporar otro defensa.

Por tanto, el 'sorpasso' del Como no solo deja a Kambwala lejos de Pamplona sino que altera la planificación deportiva de Osasuna, que deberá regresar al mercado en busca de un nuevo refuerzo para el eje defensivo.