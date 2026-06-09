Enrique Riquelme ofrece sus fichajes a la presidencia de Florentino Pérez

El empresario alicantino asume su derrota en las urnas con el intachable gesto de poner a disposición del club el trabajo realizado por su candidatura en las operaciones de Rodri Hernández y Erling Haaland; está por ver si el presidente electo recogerá el guante con los nombres propios de su proyecto

Florentino Pérez salió reelegido presidente del Real Madrid en unas votaciones históricas en las que el mandamás blanco tuvo rival por primera vez en dos décadas. Enrique Riquelme, quien hasta hace apenas dos semanas era prácticamente un desconocido, logró arañarle un 35% de los votos, resultado que en el entorno del club se interpreta como una oposición mucho más sólida de lo esperado.

Tras la derrota, hasta cierto punto previsible, el candidato ha querido cerrar su participación electoral con un mensaje conciliador dirigido a los socios y a la propia institución, dejando la puerta abierta a seguir influyendo en el futuro del club desde fuera de la presidencia. En su despedida, Riquelme valoró el proceso vivido con un tono positivo y constructivo. "El Real Madrid gana cuando se puede elegir. Estamos orgullosos de haber sido parte de unas elecciones históricas como estas y poder, desde el respeto y el amor al Real Madrid, ayudar a mejorar el club mostrando una alternativa. El respaldo que obtuvimos supera con creces el que se presumía hace apenas dos semanas", afirmó.

El empresario quiso reivindicar también el papel de su candidatura como elemento de debate interno dentro del madridismo, subrayando que su intención no era únicamente competir por la presidencia, sino abrir nuevas vías de reflexión sobre el modelo de club.

Propuestas y fichajes sobre la mesa

Uno de los puntos más relevantes de su intervención llegó cuando abordó directamente las propuestas que su candidatura había preparado durante la campaña, especialmente en materia de gestión deportiva y social. No hay que olvidar que Riquelme fue desvelando paulatinamente su propio proyecto en el que contaba con los fichajes de Rodri Hernández y Erling Haaland, así como con Raúl González Blanco de director deportivo y Fernando Hierro como responsable de la cantera. Del mismo modo, la guinda de su pastel iba a ser el intento de fichar a Jürgen Klopp como entrenador. Un proyecto cuanto menos atractivo que ahora pone a disposición de Florentino.

En un gesto poco habitual en una candidatura derrotada, Riquelme verbalizó formalmente su intención de ofrecer su proyecto a la actual directiva, comenzando por el paquete de ideas y operaciones que había diseñado para su candidatura electoral. "Pongo a disposición del Real Madrid las propuestas de mejoras deportivas y sociales que hemos expuesto durante la campaña y que ponen al socio en el centro de todo para buscar mayor transparencia y democracia dentro del club. Las elecciones se han acabado y es el momento de unirse en torno al Real Madrid", afirmó el empresario.

Entre esas propuestas las operaciones encarriladas de Rodri y Haaland, jugadores ahora quedan en manos de Florentino Pérez y su directiva. El gesto abre la incógnita de si el club blanco recogerá o no el guante para explorar operaciones de máxima dificultad económica y deportiva en el mercado.

"Seremos madridistas proactivos"

El presidente del Grupo Cox, lejos de adoptar un tono de retirada definitiva, insistió en que su proyecto no desaparece con la derrota electoral y que su equipo seguirá vinculado al debate institucional del Real Madrid en los próximos años.

En ese sentido, aseguró que estarán muy pendientes de la gestión inmediata de Florentino. "Seremos desde hoy madridistas proactivos dispuestos a ayudar al socio, aunque desde un lugar nuevo, escuchando y participando en el sentir madridista, pero sin renunciar a defender las sólidas ideas que nos llevaron en su momento a dar el paso de presentarnos", señaló.