Dos bajas, un regreso deseado y una duda resuelta en la lista del Sevilla contra el Real Madrid

García Plaza ha incluido a los 26 futbolistas disponibles en una convocatoria en la que reaparece Isaac Romero tras recuperarse de sus molestias

Desde su llegada al banquillo sevillista, García Plaza ha implementado múltiples novedades en el día a día del equipo nervionense, con cambios curiosos, como la alteración de los banquillos en Nervión, y costumbres que se han asentado, entre ellas citar a todos los hombres disponibles para los partidos.

Así, en las finales por la permanencia, el técnico madrileño ha optado por citar a la totalidad de los futbolistas a su disposición y no ha hecho los descartes hasta pocas horas antes de partido y, obviamente, la cita de mañana contra el Real Madrid no ha sido una excepción.

De este modo, el club nervionense ha hecho pública a lo largo de esta tarde la lista de convocados para la visita del Real Madrid, que cuenta con los 26 futbolistas que están a las órdenes de García Plaza, incluidos los efectivos que no han disputado ni un solo minuto con el madrileño, casos de Joan Jordán, Fábio Cardoso, Adnan Januzaj y Federico Gattoni.

Solo se quedan fuera Manu Bueno y Marcao

No en vano, los únicos que se han quedado fuera de dicha lista han sido los lesionados Manu Bueno y Marcao, que, aunque en los últimos días se sumó al grupo tras cuatro meses fuera, sigue sin estar disponible.

En el capítulo de buenas noticias, como ya adelantó García Plaza, ya está de vuelta Isaac Romero tras perderse el choque del pasado miércoles contra el Villarreal por molestias, si bien el técnico matizó que no sabe si estará para los 90 minutos, por lo que es posible que espere su oportunidad en el banquillo.

Castrín llega a tiempo

También está en la lista Andrés Castrín, cargado físicamente y que solo pudo jugar unos minutos en La Cerámica. El propio entrenador señaló el viernes que no estaba al cien por cien y que hasta hoy no sabría con certeza si se encuentra a tope. De momento, está convocado y está por ver si listo para volver al once, aunque lo más probable es que repitan Azpilicueta y Kike Salas en el eje de la zaga.

García Plaza hará los descartes pertinentes antes del choque a sabiendas de que, como él mismo reconoció, maneja un bloque de 14-15 futbolistas a la hora de confeccionar el once.

Esta es la lista de convocados del Sevilla para la 'final' del Sevilla de mañana domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Real Madrid: Odysseas Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Nianzou, Gudelj, Isaac Romero, Joan Jordán, Akor Adams, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Suazo, Nyland, Peque, Fábio Cardoso, Juanlu, Maupay, Agoumé, Batista Mendy, Sow, Ejuke, Gattoni, Januzaj, Alberto Flores, Castrín y Oso.