Rafael de los Santos, director de la NFL en España: "¿Un partido en La Cartuja? En el futuro, Dios dirá"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con el director general de la NFL en España acerca de la posibilidad de poder ver un duelo de esta competición en la capital de Andalucía

Sevilla es una ciudad única nivel deportiva, no hace falta que uno lo repita muy fuerte. Muchos son los aficionados que existen al fútbol, con el Real Betis y el Sevilla FC como principales protagonistas. Sin embargo, hay otras disciplinas que se ganan un hueco también en la vida del público sevillano, y hay uno que intenta ganarse un hueco de excepción. La NFL ha llegado a la ciudad de Sevilla de la mejor manera posible y es que, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, se vive un gran evento que sirve para acercar la emoción de este deporte al sur de España.

El templo verdiblanco, en un lleno espectacular, acoge este evento para poder visualizar el encuentro que enfrentará a Miami Dolphins y a los Kansas City Chiefs. El público sevillano es sabedor de que tienen un claro favorito, y es que este último equipo tiene un claro "color especial". Varios son los monumentos y detalles que se encuentran en la ciudad estadounidense, teniendo también en cuenta de que en esta ciudad una de sus avenidas principales tiene el nombre de este lugar. Un nexo de unión que hace que el público sevillano se vuelque algo más, aunque los Dolphins también guardan cierta simpatía.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido tener una charla con Rafael de los Santos, director general de la NFL en España. Poco a poco, se siguen dando pasos para la expansión de este deporte, únicamente hay que fijarse que se llegó a disputar un encuentro ya en el Santiago Bernabéu el pasado año, algo que se repetirá en próximas ocasiones.

El Betis se vuelca con la NFL

La ciudad deportiva Luis del Sol ha acogido este evento que, en apenas hora y media, agotó sus entradas. Hay un detalle importante, y es que muchos son los que no son de la ciudad de Sevilla. Muchas son las personas que han venido de todas partes de Andalucía para poder vivir este acto que pretende crear familiaridad en esta zona con el deporte americano. "Hemos llegado aquí a Sevilla con un partido que creo que va a ser un muy buen partido entre Kansas City Chiefs y Miami Dolphins. Con muchas ganas de vivir esta experiencia. (...) La verdad es que con Kansas y Sevilla, las ciudades están hermanadas, la principal avenida de Sevilla se llama Kansas, y en Kansas hay un montón de espacios que están dedicados a Sevilla, con lo que no podía haber un mejor partido que este donde Kansas es protagonista junto con Miami Dolphins", declaró Rafael de los Santos.

¿Puede ser La Cartuja sede de la NFL?

España ya sabe lo que es vivir al máximo la emoción de la NFL. Es por ello que la pregunta a Rafael de los Santos, director general de la NFL en España, era obligada. ¿Puede La Cartuja acoger un partido de esta competición? En su respuesta, no llega a descartarlo, aunque el contrato con el Bernabéu marca totalmente la agenda. "La NFL está ahora mismo en esa definición de cuál tiene que ser la presencia de partidos internacionales, cada año van creciendo, nosotros ahora tenemos un contrato multianual con Madrid donde vamos a estar en noviembre y lo que queremos es desde luego hacer que todo vaya estupendamente. En el futuro, Dios dirá".

Eventos para traer toda la emoción a Sevilla

La ciudad de Sevilla, como se puede comprobar, sigue dando pasos para poder conocer este deporte. Aunque no haya partidos por ahora, sí que habrán actos que tendrán gran importancia en la ciudad. "Este año estamos aquí con esta experiencia, estoy seguro que no va a ser el último año porque la afición de NFL en Andalucía en general y en Sevilla, en particular, está muy presente y la tenemos muy presente. Lo que queremos es crecer nuestra presencia, no solamente con este tipo de eventos sino también a nivel más escolar, con los niños. La posibilidad de llegar aquí y hacer cosas con los colegios, es algo que nos ilusiona mucho".