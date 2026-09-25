Sigue en directo la Carrera Nocturna de Sevilla: recorrido, cortes de tráfico y ganadores

La capital andaluza celebra una de sus carreras más populares este viernes con récord de participantes y unas temperaturas demasiado altas para correr

Sevilla volverá a teñirse de naranja este viernes 25 de septiembre. La XXXVIII edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 comenzará a las 22:00 con 26.000 inscritos, mil más que en 2025, y una importante novedad: el circuito se recorrerá en sentido contrario al de las últimas ediciones. La salida y la meta, eso sí, permanecerán en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires.

La demanda ha vuelto a superar las previsiones. Los 25.000 dorsales iniciales se agotaron veinte días antes de la carrera y la ampliación de otras mil plazas se cubrió en apenas unas horas. El cambio de sentido busca mejorar la fluidez del pelotón: el paso por el subterráneo de Arjona quedará para la parte final, cuando los participantes estén más repartidos, evitando la concentración que se producía al principio.

Organizada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento, la cita mantiene su espíritu popular bajo el lema No hay mejor marca personal que estar en la línea de salida. Una declaración de intenciones para una noche en la que conviven corredores habituales, grupos de amigos y participantes que afrontan la distancia sin otra aspiración que completar el recorrido. La prueba tiene carácter participativo, lúdico y familiar, sin sistema de cronometraje ni clasificaciones oficiales.

El recuerdo de los ganadores

La vertiente deportiva dejó el año pasado los triunfos de David Palacio y Carmen Gutiérrez, mientras que Javi Reja fue el vencedor masculino en handbike. Palacio repitió el éxito conseguido en 2024 en una edición que alcanzó los 25.000 dorsales y que ya apuntaba al siguiente objetivo, los 26.000 participantes como un aliciente para 2026. La cifra se ha alcanzado antes del pistoletazo de salida.

David Palacio no se ha inscrito para la presente edición. Sí estará Carmen Gutiérrez, que vuelve a ser favorita para ganar, igual que Pedro Garrido, segundo en la pasada edición y habitual en el circuito de 10K de las carreras populares en Sevilla.

Por detrás de los primeros, la Nocturna volverá a reunir a quienes buscan mejorar su tiempo y a quienes prefieren disfrutar de Sevilla al trote, andando o con los disfraces que forman parte de la personalidad de esta carrera. La imagen de miles de camisetas naranjas seguirá siendo su principal seña de identidad.

Recorrido

Los 8,5 kilómetros arrancarán en el Paseo de las Delicias y llevarán a los corredores hacia la Glorieta de los Marineros, La Rábida y Palos de la Frontera. Desde allí continuarán por la avenida del Cid, la plaza Juan de Austria y Menéndez Pelayo.

El pelotón avanzará por Recaredo, María Auxiliadora y Ronda de Capuchinos hasta Muñoz León, Parlamento de Andalucía y Resolana. Tras alcanzar la Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, enfilará Torneo y Arjona para regresar por el Paseo de Cristóbal Colón y el Paseo de las Delicias hasta la meta. El tramo junto al río, que antes aparecía al comienzo, quedará así para los últimos kilómetros. Es el circuito anunciado por el IMD.

Dorsales y acceso a la salida

La Feria del Corredor de Torre Sevilla mantendrá la entrega de dorsales y bolsas hasta las 21:00 del viernes. Para recogerlos será necesario presentar un documento oficial de identidad; la retirada por otra persona requiere la autorización electrónica prevista por la organización.

El recorrido de la Nocturna del Guadalquivir

El acceso a la salida se abrirá a las 21:00. Habrá dos cajones según las marcas acreditadas en el circuito municipal Sevilla10 de 2024, 2025 o 2026: el primero para hombres con registros inferiores a 40 minutos y mujeres por debajo de 46, y el segundo para el resto de inscritos.

Cortes de tráfico

El montaje de la salida y la meta provocará un primer cierre del Paseo de las Delicias entre las 22:00 del jueves y las 05:00 del viernes. Las principales restricciones comenzarán a las 15:30 del día de la carrera y se prolongarán hasta las 06:00 del sábado.

Durante ese periodo quedará cortado el Paseo de las Delicias entre la Glorieta de los Marineros y el cruce con Moliní y Guardia Civil. También se cerrará la avenida de la Palmera desde esa intersección hasta Cardenal Bueno Monreal. A estas medidas se añadirán los cortes necesarios en las calles del circuito durante el desarrollo de la prueba.

Los principales cortes de tráfico comenzarán a las 15:30 del viernes y durarán hasta el sábado.

El dispositivo contempla además restricciones de estacionamiento en el entorno de salida y meta, Moliní, Guardia Civil, Muñoz León, La Palmera y La Rábida, con afecciones desde la noche del jueves.

Dispositivo de limpieza

Lipasam desplegará 25 trabajadores y 12 vehículos. El operativo reforzará la recogida selectiva con contenedores para envases en la salida, la meta y el avituallamiento, además de atender el papel y cartón generado por el montaje.

Los equipos comenzarán a trabajar en la salida una vez arranque la carrera y reforzarán la retirada de residuos en el avituallamiento para facilitar la reapertura de las calles. Otro equipo actuará durante la segunda parte de la prueba y en la zona de llegada.

Una carrera solidaria e inclusiva

Más de 300 voluntarios colaborarán en la organización. Down Sevilla se incorpora por primera vez con unas cincuenta personas, entre participantes con síndrome de Down y familiares, que ayudarán con los dorsales y el avituallamiento de Muñoz León, situado aproximadamente en el kilómetro cuatro. El Banco de Alimentos también estará presente en la Feria del Corredor con una recogida centrada en las donaciones de leche.

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