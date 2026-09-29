Luis de la Fuente desvela sus tres descartes finales para el partido del Sánchez-Pizjuán

El seleccionador nacional ya ha decidido los 23 futbolistas que estarán disponibles para medirse a Croacia en Sevilla y deja fuera a tres hombres de la convocatoria final

Luis de la Fuente ha dejado fuera de la lista definitiva de España ante Croacia a tres jugadores.Imago

Luis de la Fuente ya tiene definida la lista definitiva de España para el partido de este martes ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El seleccionador debía realizar tres descartes de los 26 futbolistas convocados y ya ha tomado la decisión: Roberto Fernández, Yeremy Pino y Robin Le Normand no estarán entre los 23 inscritos para la segunda jornada de la Nations League.

La principal novedad es la presencia de Víctor Muñoz e Iván Fresneda, que sí estarán disponibles después de haberse quedado fuera del estreno ante Inglaterra. El encuentro arrancará a las 20:45 horas y supondrá el regreso de la selección española a Sevilla.

Roberto Fernández repite como descarte

El delantero del Espanyol vuelve a quedarse fuera de la lista definitiva. Roberto Fernández ya fue uno de los descartados para el encuentro del pasado sábado en Wembley y, por segunda vez consecutiva, tendrá que ver el partido desde fuera.

Su ausencia deja disponibles para el ataque a futbolistas como Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz o Dani Olmo, entre otros.

El segundo descarte es Yeremy Pino. El extremo canario, que sí formó parte de la convocatoria inicial, no estará finalmente ante Croacia después de que De la Fuente haya optado por otras alternativas para las posiciones ofensivas.

Le Normand, fuera pese a llegar para sustituir a Eric García

La situación más curiosa es la de Robin Le Normand. El central se incorporó a la concentración el lunes para cubrir la baja de Eric García, que sufrió molestias en una rodilla durante el calentamiento del encuentro ante Inglaterra.

Sin embargo, su llegada no ha servido para entrar directamente en la lista de 23. De la Fuente ha decidido dejarle fuera ante Croacia, por lo que deberá esperar para tener minutos en esta concentración.

En cambio, Iván Fresneda sí estará disponible. El lateral del Sporting de Portugal entra por primera vez en una lista definitiva para un partido oficial con la selección absoluta y lucirá el dorsal número 4.

Víctor Muñoz también entra en los 23

Otra de las novedades respecto al encuentro de Wembley es Víctor Muñoz. El futbolista del Liverpool se quedó fuera ante Inglaterra, pero sí ha sido incluido por De la Fuente para medirse a Croacia.

El extremo llevará el dorsal 11, después de lucir el 25 durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que terminó con España proclamándose campeona.

La lista completa de 23 jugadores queda formada por Raya, Huijsen, Grimaldo, Fresneda, Cubarsí, Merino, Ferran Torres, Fabián Ruiz, Fermín López, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Marc Pubill, Josep Martínez, Laporte, Álex Baena, Rodrigo Hernández, Nico Williams, Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal, Cucurella y Unai Simón.

España vuelve a jugar en Sevilla como campeona del mundo

El encuentro ante Croacia será especial por el escenario. España regresa al Sánchez-Pizjuán once años después de su última visita, cuando derrotó a Ucrania por 1-0 en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2016.

Además, será el primer partido que la selección dispute como campeona del mundo ante su público después del título conquistado en 2026.

España llega al encuentro con tres puntos después de su victoria ante Inglaterra (2-3) en Wembley. Croacia también comenzó la Nations League con triunfo, al imponerse a la República Checa. De la Fuente ya avisó de la posibilidad de introducir rotaciones debido al apretado calendario y los descartes ya han dado una primera pista sobre sus planes para este segundo compromiso.