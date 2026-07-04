Del lujo francés a la humildad paraguaya: la diferencia de los 1.370 millones

Francia y Paraguay se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 con una diferencia que va mucho más allá del césped. La selección francesa cuenta con una plantilla valorada en más de 1.500 millones de euros, mientras que la Albirroja apenas supera los 150 millones, dejando una de las mayores brechas económicas del torneo

Dos contradicciones que veremos hoy en el césped. Cuando Paraguay y Francia salten al campo de juego para jugar los octavos del Mundial 2026, no solo veremos dos selecciones con estilo diferentes, sino que también son dos equipos con realidades económicas completamente opuestas.

Según los datos de Transfermarkt, Francia llega al Mundial con una plantilla valorada en aproximadamente 1.523 millones de euros, mientras que Paraguay alcanza los 153 millones. La diferencia supera los 1.370 millones de euros, lo que significa que el conjunto europeo vale diez veces más que su rival sudamericano.

Una plantilla repleta de estrellas

El valor de Francia se explica sobre todo por el valor de algún que otro futbolista, siendo de los mas cotizados en el fútbol internacional.

La gran referencia continúa siendo Kylian Mbappé, con un valor de mercado que ronda los 180 millones de euros. De hecho, el delantero francés tiene una tasación superior al valor conjunto de toda la plantilla paraguaya.

A él se suman otros jugadores con una elevada cotización como Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, William Saliba o Warren Zaïre-Emery.

Paraguay, una plantilla mucho más modesta

La selección sudamericana cuenta con una plantilla formada por futbolistas que desarrollan sus carreras tanto en Europa como en el continente americano, aunque ninguno alcanza las cifras de las grandes estrellas francesas que hemos visto anteriormente.

Los jugadores mejor valorados de la Albirroja apenas representan una pequeña parte del valor total de la plantilla francesa.

Pese a ello, Paraguay ha conseguido aumentar progresivamente la cotización de varios de sus jugadores gracias a sus actuaciones internacionales y al crecimiento experimentado en los últimos años.

Mbappé supera a toda la Albirroja

Uno de los datos más llamativos de la comparación es que el valor de mercado de Kylian Mbappé es superior que el de los 26 jugadores convocados por Paraguay para disputar el Mundial.

Mientras el atacante francés está tasado en torno a los 180 millones de euros, la plantilla paraguaya alcanza aproximadamente los 153 millones. En otras palabras, un solo futbolista francés posee un valor superior al de toda la selección sudamericana.

Este tipo de comparaciones refleja el enorme peso que tienen las grandes figuras dentro del mercado actual y cómo determinados jugadores concentran una parte muy importante del valor económico de sus selecciones.

El mercado marca diferencias... fuera del campo

El valor de mercado se ha convertido en uno de los indicadores más utilizados para medir el potencial económico de clubes y selecciones. Factores como la edad, el rendimiento, la proyección, la experiencia internacional o la situación contractual influyen directamente en la cotización de cada futbolista.

La diferencia de más de 1.370 millones de euros entre ambas selecciones convierte este enfrentamiento en uno de los mayores contrastes de valor de mercado de los octavos de final del Mundial 2026 y refleja la distancia económica que existe entre dos equipos que, durante 90 minutos, compartirán el mismo objetivo sobre el terreno de juego que es pasar a la siguiente fase.

¿Pero importa más el valor de cada jugador en la plantilla o el valor de cómo juegue en los 90 minutos de partido?