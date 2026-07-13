El Sevilla Atlético echa a andar mientras los fichajes llegan más abajo

Sin refuerzos confirmados, el primer filial nervionense, con Diego Galiano como nuevo entrenador, ha arrancando una nueva etapa con los habituales reconocimientos méricos previos al trabajo de pretemporada

Con Diego Galiano como nuevo entrenador, el Sevilla Atlético ha echado andar este lunes con los habituales reconocimientos médicos previos al trabajo de pretemporada, que continuarán con una segunda tanta mañana martes. Arranca de ese modo una nueva etapa en el filial con la meta del ascenso a Primera RFEF, aunque sin perder nunca de vista el objetivo principal de formar y promocionar jugadores que debe prevalecer en una cantera que ya fue pieza básica en la consecución de la permanencia del primer equipo gracias a la irrupción de jugadores como Oso o Castrín, y que puede ser también tabla de salvación económica con otros como Kike Salas, Juanlu o Carmona

Tirará de juventud para suplir a los 'fichajes' de García Plaza

Sin fichajes confirmados, el plantel dirigido por el técnico jerezano, que ha firmado por una campaña tras su buen hacer en el Xerez CD, se verá reforzado en estas primeras semanas de entrenamientos por un buen número de jugadores jóvenes procedentes de los escalafones inferiores. De ese modo, paliará las bajas de otros que están llamados a ser piezas clave en la 26/27 y han sido reclamados a su vez por Luis García Plaza, como Nico Guillén, Manuel Ángel, Iker Muñoz, Jesús Cruz, Edu Altozano, Ibra Sow y los metas Rafa Romero, Loren, Sergio Recio.

Varias bajas confirmadas y cedidos que regresan

Además, cabe resaltar que ya se han producido varias bajas con respecto al curso pasado. Por un lado, se llegó a un acuerdo con el Hércules para el traspaso de David López, regresando también Isra Domínguez al Antequera. Junto a ellos, siguen sin equipo los tres futbolistas que acabaron contrato el pasado 30 de julio: Lulo Dasilva, Pablo Rivera y Alberto Espiñeira. Sí ha firmado por el Ceuta B el utrerano Sergio Veces, que tuvo algunos minutos con el primer filial este último curso.

Además, tampoco está claro el futuro de Collado, que cuenta con ofertas para salir pese a tener un año más firmado, regresando de sus cesiones en el Antoniano tanto Iker Villar como Jesuly, que tuvo minutos en el primer amistoso del primer equipo ante el Juventud Torremolinos.

Fichajes para la etapa juvenil y el Sevilla C

Mientras tanto, los refuerzos que han llegado han sido anunciados como incorporaciones para la etapa juvenil (como Max Español, que ha arribado del Espanyol; Santi Negrón, llegado del Real Betis, o Carlos Guazo, del Atlético Baleares) o para apuntalar a un Sevilla FC que también descendió y competirá en División de Honor. Así, para el segundo filial nervionense han aterrizado en los últimos días el extremo Beltrán Hurtado, que viene de anotar cinco goles con el Mosquito en División de Honor Juvenil, o el central Jan Font, procedente del filial del Sabadell.

En el caso del Sevilla Atlético, por su parte, se ha dado por hechos los fichajes del mediocentro ucraniano Victor Chumachenko, del Gimnástic Manresa (filial del Andorra), y el extremo catalán Marc Scuri, del Mollerusa, si bien ninguno de ellos ha sido anunciado de forma oficial.

El calendario de amistosos del Sevilla Atlético

Será el próximo miércoles cuando Galiano dirija su primera entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para comenzar a preparar la nueva andadura del equipo en Segunda Federación, donde tendrá como rivales a Betis Deportivo, Atlético Antoniano y el recién ascendido Atlético Central, al que se han marchado los sevillistas Pedro Bornes y Leo Merino. Para ello, dispondrá de hasta siete amistosos. De un lado, los nervionenses recibirán este verano en el Estadio Jesús Navas a Mérida (12 de agosto), Antequera (22-A) y Tomares (27-A), visitando a Córdoba B (31 de julio), Xerez CD (7-A), Juventud Torremolinos (15-A) y Coria (19-A) para llegar a punto al estreno liguero, fijado para el 6 de septiembre a domicilio ante el Tamaraceite canario.