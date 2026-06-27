Sin tiempo que perder en el filial: conocidos el técnico y los rivales, el calendario de amistosos

Por el momento, los de Diego Galiano recibirán este verano en el Estadio Jesús Navas a Mérida, Antequera y Tomares, visitando a Córdoba B, Xerez CD y Coria en un verano clave para ir sentando las bases de la 'operación retorno' a Primera RFEF tras una temporada para olvidar

Después de una temporada 25/26 para olvidar en la que el Sevilla Atlético descendió a Segunda RFEF como colista, toca pasar rápido página para sentar cuanto antes las bases de la 'operación retorno' a la otrora Segunda división B. Lo primero en Nervión fue elegir al comandante de la nave, un Diego Galiano con experiencia en la nueva categoría, donde los franjirrojos tendrán como vecinos y rivales a Betis Deportivo, Atlético Antoniano y Atlético Central, amén de otros clubes andaluces, extremeños y canarios. Y, con la fecha de regreso a los entrenamientos fijada el lunes 13 de julio, quedaba por conocer el calendario de amistosos estivales.

La lista de seis compromisos previos al inicio liguero

Aunque seguramente haya algún 'bolo' más antes de que arranque la Liga, el primer filial sevillista conoce ya sus seis primeros encuentros de preparación. De esta forma, probablemente con algún otro previo, los 'cachorros' nervionenses visitarán el viernes 31 de julio la Ciudad Deportiva Rafael Gómez para medirse con el Córdoba B, que milita en Tercera RFEF, mientras que el viernes 7 de agosto se desplazará a Jerez de la Frontera para medirse con el ex equipo de su entrenador, el Xerez CD, uno de los 'gallitos' del Grupo IV de Segunda RFEF. El duelo en Chapín arrancará a las ocho de la tarde.

En recuerdo del I Banquillo de Oro

El miércoles 12 de agosto, el Sevilla Atlético ejercerá de anfitrión ante un Primera RFEF como la AD Mérida. La cita será a las 20:30 horas en el recinto principal de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Luego, el miércoles 19-A, justo una semana después, los de Diego Galiano disputarán el VIII Trofeo Manolo Cardo ante el Coria CF de División de Honor Sénior. Recuerda el club nervionense que será el regreso del segundo equipo a este torneo veraniego dedicado al I Banquillo de Oro concedido por la entidad, tras llevarse la primera edición en 2018.

Lo último antes de la primera jornada del 5-6 de septiembre

Por último, al menos hasta este momento, el SAT calentará motores ya muy cerca del inicio de la competición oficial con otros dos encuentros en el Estadio Jesús Navas: el sábado 22 de agosto ante el Antequera CF de Primera RFEF y el jueves 27-A contra la UD Tomares de Tercera RFEF, ambos a las 20:30 horas. El fin de semana del 5-6 de septiembre se producirá el arranque del torneo regular, cuyo calendario definitivo será divulgado la semana que viene, el 30 de junio, junto con el de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y sus hermanas menores organizadas por la Española.