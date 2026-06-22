Tres fechas determinantes en el calendario estival del renovadísimo filial del Sevilla FC

El Sevilla Atlético sabrá este miércoles la configuración de su grupo en la Segunda RFEF, el próximo 30 de junio conocerá el calendario y el 13 de julio será el primer día de trabajo a las órdenes de Diego Galiano

La dirección deportiva del Sevilla FC que José Ignacio Navarro ha heredado de Antonio Cordón en excepcionales circunstancias trabaja contra el reloj para acelerar todo ese trabajo pausado por el fallido proceso de compra-venta de la entidad. No sólo se trata de planificar una nueva temporada con 'economía de guerra' para el primer equipo, sino que también hay que reestructuras una cantera muy prolífica en cuanto a la aparición de nuevos talentos pero dañada en lo deportivo con los descensos del Sevilla Atlético y del Sevilla C.

En este sentido, en la mañana de este lunes el Sevilla FC ha avanzado de manera notable en la hoja de ruta veraniega: en primer lugar, anunciando para la primera semana de agosto un 'stage' en los Países Bajos con dos nuevos amistosos para el equipo de Luis García Plaza -ya son siete rivales estivales confirmados-; y, poco después, fijando por fin fecha para el inicio de la pretemporada en un Sevilla Atlético que estará dirigido por Diego Galiano y tendrá que competir de nuevo en Segunda RFEF después de su destacado descenso desde la Categoría de Bronce del fútbol español.

El Sevilla Atlético volverá a los entrenamientos el lunes 13 de julio

Mientras el primer equipo del Sevilla FC tiene programado el primer entrenamiento de pretemporada para el lunes 6 de julio, después de un fin de semana con las clásicas tandas de pruebas clínicas, el Sevilla Atlético comenzará a sudar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios el lunes día 13, justo una semana después que los 'mayores'. Será la primera toma de contacto de Galiano con sus jóvenes pupilos.

"Previamente, entre el martes 7 y el miércoles 8, se llevarán a cabo los reconocimientos médicos de los jugadores del filial", ha detallado el club en un comunicado remitido a través de sus medios oficiales. En los últimos meses, el coordinador de cantera del Sevilla FC, Agustín López, ha dirigido negociaciones para asentar la columna vertebral del primer filial con numerosas renovaciones estratégicas como las de Edu Altozano, Nico Guillén, Manuel Ángel Castillo, Eric Alcaide, Murci o Bruno Luque, entre muchos otros futbolistas.

Este miércoles se configuran los grupos de Segunda RFEF y el calendario saldrá el 30 de junio

Cabe recordar que el Sevilla Atético no conocerá a sus rivales para la temporada 26/27 hasta dentro de dos días. Este próximo miércoles, día 24 de junio, se celebrará la votación final para determinar la configuración de los cinco grupos de Segunda Federación en base a las opciones propuestas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Con el ascenso del Club Atlético Central este pasado fin de semana, serán cuatro los equipos sevillanos en la categoría -junto al Sevilla Atlético, el Betis Deportivo y el CA Antoniano- y un total de 12 conjuntos andaluces, por lo que quedarán otras seis plazas para completar el grupo de 18".

"En principio, la competición arrancará el primer fin de semana de septiembre y la fase regular concluirá en mayo. El calendario, al igual que el de las tres categorías superiores, se dará a conocer el martes 30 de junio", ha añadido el Sevilla FC en su mencionado escrito.