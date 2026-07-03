El Caja 87 abre su campaña de abonados para la 2026-27: fechas, precios y novedades

"Sevilla es de Primera" es el lema con el que el conjunto de San Pablo da inicio al proceso de renovación y altas para la próxima campaña, en la que cual militará en Primera FEB tras su fantástico ascenso

Con la ilusión disparada tras su ascenso a Primera FEB, el Insolac Caja 87 ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema "Sevilla es de Primera", con el cual quieren animar tanto a la renovación como a las nuevas altas para volver a a hacer de San Pablo un auténtico fortín con el que vivir un gran año.

Como se esperaba de cara al nuevo curso, la campaña incorpora importantes novedades para mejorar la experiencia de los abonados. Para empezar, se implanta la selección de asiento en las zonas de Telescópica Central y Telescópica Lateral, donde cada abonado podrá elegir su localidad. Además, Grada Fija y Fondos funcionarán por zonas, de manera que los abonados elegirán el sector al formalizar su abono y podrán sentarse libremente en cualquier asiento disponible dentro de la zona seleccionada.

Los diferentes plazos para tener tu abono del Caja 87

Sin tiempo que perder, la campaña de abonados arranca hoy 3 de julio con el periodo exclusivo para los Abonados Fundadores, quienes tendrán la posibilidad de renovar su compromiso hasta el 17 de julio, teniendo prioridad para elegir asiento y con una serie de ventajas exclusivas como la bufanda oficial, el carnet especial de Fundador y el acceso al Club Cajista.

Una vez cerrado el plazo de los fundadores, y al mismo precio que estos, del 18 de julio al 1 de agosto llegará el turno de los abonados generales de la pasada temporada, que podrán renovar su abono y elegir entre los asientos disponibles. Por último, las nuevas altas se abrirán a partir del 2 de agosto, ofreciendo la oportunidad a todos los aficionados de sumarse al proyecto en la que sin duda es una temporada histórica para el baloncesto de la ciudad hispalense.

El club mantiene además modalidades específicas para peñas, con condiciones especiales para grupos de más de 20 personas, así como el exclusivo Abono Palco de Pista, que incluye asiento a pie de pista, acceso VIP, catering durante el descanso, parking y un carnet premium.

Los diferentes precios del abono del Caja 87

En esta ocasión el abono para la temporada 2026-27 incluye los 16 partidos de liga regular y un encuentro de la Copa España, mientras que el playoff, si se diese, queda fuera del abono. Asimismo, el Caja 87 anuncia ya que celebrará celebrará un Día del Club, cuya fecha y condiciones se anunciarán más adelante.

Como ya ocurría, se podrá fraccionar el pago domiciliado a partir de 200€. El primer cargo (50%) se realizará en el mes de la compra del abono y el segundo cargo (50% restante) antes del 15 de septiembre. Además, debes saber que hay precios adaptados a diferentes perfiles —adultos, jóvenes, infantiles, jubilados, familiares y personas con movilidad reducida—. El gran objetivo del Insolac Caja87 en disfrutar (y hacer disfrutar) mientras amplía una masa social que ha sido clave desde el nacimiento del proyecto.