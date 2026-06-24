Días frenéticos en el Caja 87: nuevo entrenador y cinco fichajes en camino

La directiva del conjunto hispalense espera realizar unas cinco o seis incorporaciones que eleven el nivel del grupo de cara a competir con garantía en Primera FEB, categoría en la que será un recién ascendido

Tras una parada de semanas tras certificarse el ascenso a Primera FEB, en el Caja 87 se preparan para empezar a poner negro sobre blanco; es decir, para días en los que lo trazado debe quedar por escrito tanto con la llegada del nuevo entrenador como con la confirmación de los jugadores que permanecerán en plantilla, lo cual no quita que estén en marcha al menos cinco fichajes. Vamos por partes.

Respecto al nuevo técnico informamos hace escasos días sobre los nombres que estaban sobre la mesa, pero será en las próximas horas –cuestión de uno o dos días– cuando haya inquilino definitivo para el banquillo de los de San Pablo.

En cuanto a los posibles, ya dijimos que Gonzalo García de Vitoria había volado por 'culpa' de Unicaja de Málaga, ya que el efecto dominó causado por el fichaje de Txus Vidorreta hizo que el mencionado permaneciese como del vestuario del Casamont Zaragoza. ¿Y los otros posibles? Jordi Juste, Andrés Miso y Adrià Alonso, quien llevó al equipo hasta Primera FEB.

La situación de Adrià Alonso en el banquillo

En el club siempre dijeron que sería a final de temporada cuando se evaluaría la continuidad (o no) del técnico catalán; y ni siquiera el éxito del ascenso ha hecho que se precipiten renovándole. El motivo no es otro que se prefiere contratar a un entrenador que tenga experiencia en la categoría, algo que descartaría a un Adrià Alonso en el que igualmente confían para poder llevar al equipo.

La ventaja de Alonso respecto a los que lleguen es que conoce la casa y que continuando unos 6 o 7 jugadores del plantel de la campaña 2025-26 en caso alguno empezaría de cero. Pero claro, llegados a este punto, y tras semanas de silencio, no dejaría de ser hasta cierto punto sorprendente que finalmente continuase.

Los jugadores que se quedan... y los que van a llegar

Si bien elegir al nuevo entrenador es el primer paso para forma al proyecto de la campaña 2026-27, no menos importante es conformar una plantilla que tenga la capacidad de pelear en Primera FEB sin pasar demasiados apuros.

Con el mencionado objetivo la idea es renovar a un número importante de jugadores. Así, se da por hecho que Josep Franch, Nedim Djedovic y Sergio Cecilia siguen, así como Jankovic y Moody. En cuanto a Latorre y Cabral, con ambos existe la opción de ampliar un año más. Dependiendo de si todos permanecen en la entidad cajista o no, se verá cuántos fichajes hacen falta. En todo caso, es seguro que hasta cinco piezas vienen en camino.

¿Qué se quiere conseguir en el mercado? Pues un poco de todo. Para empezar se busca un base con experiencia en la categoría que acompañe a Josep Franch. Junto él un escolta que pueda generar sus propios puntos. Y por último, y no menos importante, un interior físico que suba el nivel defensivo y reboteador. Se dice rápido, pero la realidad es que llevan tiempo trabajando en ello, por lo que tras el anuncio del nuevo entrenador podrían aparecer en cascada.