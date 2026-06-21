Unicaja deja sin entrenador al Caja 87 y la lista de candidatos se reduce a cuatro nombres

Los de la Costa del Sol provocan un efecto dominó en los banquillos de la Liga ACB y la Primera FEB tras 'robar' al Casademont Zaragoza a Txus Vidorreta, quien ha dejado atrás una etapa de hasta ocho años con La Laguna Tenerife

El Caja 87 tiene claro el plan a seguir, pero no los nombres. El club hispalense, el cual disputará el próximo curso la Primera FEB tras su fantástico ascenso, necesita por un lado aumentar su presupuesto con nuevos apoyos, y a su vez encontrar la piedra angular del nuevo proyecto, uno para el que le gustaría contar con un entrenador con experiencia en la categoría, algo que se ha complicado por culpa del Unicaja de Málaga. Lo explicamos.

Mientras la opción de continuar con Adrià Alonso sigue presente –es quien logró el ascenso y se confía en sus cualidades–, la idea inicial para la campaña 2026-27 es dar un paso al frente en el banquillo con alguien que conozca lo que es pelear en la segunda categoría del baloncesto nacional. En esa línea, y tal y como adelanta Diario de Sevilla, hubo contactos para hacerse con Gonzalo García de Vitoria, pero tal posibilidad ha saltado por los aires por culpa de Unicaja.

Los malagueños, quienes también necesitaban un nuevo jefe para su vestuario tras la salida de Ibon Navarro, acabaron por lanzarse y contratar a Txus Vidorreta, quien hasta ese momento lo tenía hecho con el Casademont Zaragoza. Pues bien, al perder los maños al ex del Tenerife, estos finalmente han optado por dar el banquillo a Gonzalo García de Vitoria, que se ha quedado tras ser el hombre que les llevó a salvar la categoría in extremis. ¿Consecuencia? El Caja 87 ha perdido al que era principal nombre de su lista, siendo además un viejo conocido en Sevilla, puesto que llevó al extinto Betis Baloncesto al ascenso hace un año.

Adrià Alonso o un giro de 180 grados

El equipo ahora se debate entre confiar en Adrià Alonso o dar un nuevo rumbo al proyecto. Quedarse con el catalán supone no tener que empezar de cero, ya que se estima que al menos la mitad de la plantilla continuará y él conoce a los jugadores al detalle. Sin embargo, y como ya decíamos, la primera opción de cambiar siempre que haya certezas de asegurar un alto rendimiento con quien llegue.

Con la experiencia como principal requisito, Jordi Juste está en la lista de posibles. Tuvo dos años realmente buenos al frente del Cartagena que le permitieron dar el salto al Tizona, donde sin embargo no consiguió reproducir los buenos resultados de su anterior aventura, dejando el trabajo en enero.

Andrés Miso, otro nombre a tener en cuenta

Habiendo un tapado también con experiencia en Primera FEB, un viejo conocido del Baloncesto Sevilla como es Andrés Miso también está en la mezcla. No cumple quizás con el aspecto de tener bagaje en la categoría, pero sí con otras cualidades que gustan en la directiva. Sea quién sea finalmente el elegido, el objetivo del club será vivir una campaña tranquila para asentarse en la liga y poder aspirar a otras metas más adelante.