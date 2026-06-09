El Caja 87 busca refuerzos con celeridad, y no solo sobre la cancha

El conjunto hispalense sabe que el salto a Primera FEB requiere un nuevo mapa presupuestario, el cual a su vez le permita realizar los fichajes que tiene en mente de cara al curso venidero

Ilusión sí, pero con los pies en el suelo. El Caja 87 celebró por todo lo alto su ascenso a Primera FEB –así lo merecía–, pero de igual modo sabe que el salto de categoría es inmenso y que, por tanto, va a necesitar que este vaya acompañado de otro financiero para poder dar forma al proyecto que pretende, uno en el que es probable que realice en torno a cinco o seis fichajes.

El objetivo está claro, pero no por ello alcanzarlo será más sencillo. En la entrevista que nos concedió Sergio Crespo, el vicepresidente del club de San Pablo nos señaló que para tener un presente y futuro estable no podían depender de un único patrocinio, y sí, justo eso es lo que ahora está a debate, ya que la necesidad de sumar nuevas empresas a la causa es crucial.

Obviamente no todo es malo –ni mucho menos–. Insolac no solo seguirá de la mano del equipo, sino que el patrocinador principal aumentará su aportación con el cambio de categoría, algo que ya estaba pactado entre las partes. A esa subida debemos añadir otros conceptos en abonos y taquilla que deben crecer, pero incluso en ese caso hará falta más para acercarse a lo que se entiende es el mínimo para competir con ciertas garantías, el cual se estima por encima del millón de euros.

Los presupuestos élite de Primera FEB

Nadie habla de subir a la Liga ACB en un año, pero sí de disfrutar la categoría y asentarse en la misma con vistas a dar el salto definitivo a medio plazo. Y repetimos: para ello es indispensable que el presupuesto crezca hasta el punto de prácticamente triplicar el de la campaña 2025-26.

Hay que entender que cuando hablamos de un millón de euros en caso alguno se acerca al tope de Primera FEB. Uno de los descendidos desde la élite nacional, Dreamland Gran Canaria, se estima que estará alrededor de los cinco 'kilos'. Los que han llegado a la ACB, Obradoiro y Leyma Coruña, se mueven en una horquilla de entre 2,5 y 3 millones de euros, y no muy por debajo se encontrarían Movistar Estudiantes y CB Palencia.

Las opciones de crecimiento del Caja 87

En plan de la dirección deportiva, y según adelanta Diario de Sevilla, es hacer unos 5 o 6 fichajes, pero claro, tal pretensión está en stand by, ya que antes hay que saber el cash del que se dispone para acometer operaciones.

En esa línea, el Caja 87 espera incorporar nuevos apoyos comerciales. No se trata de encontrar otra ayuda al nival de Insolac, pero sí de varias aportaciones que permitan ir acercándose a lo que se desea. Además, también se espera aumentar las ayudas públicas. Más claro: la apuesta se hizo hace dos años y se ha ganado la primera partida, pero ahora toca volver a echar monedas a la máquina.