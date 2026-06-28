El Caja 87 no frena y prepara un triple golpe en el mercado

El conjunto hispalense espera dejar cerrada la columna vertebral de la plantilla en breve, dando paso a una segunda fase de la planificación en la que buscar jugadores que eleven el nivel de la plantilla por experiencia y talento

El Caja 87 ha pisado el acelerador y no piensa soltarlo. Una vez certificado el cambio en el banquillo con el fichaje de Juani Díez, así como el primer fichaje del curso con la llegada de Unai Mendikote, ahora en la entidad hispalense preparan un triple movimiento para dejar cerrada la columna vertebral de la plantilla.

Así es. Según informa Diario de Sevilla, y antes de que se acometan más contrataciones, la intención de los de San Pablo es certificar las renovaciones de Josep Franch, Sergio Cecilia y Moody, las cuales se unirían de este modo a la ya anunciada de Nedim Djedovic, capitán del equipo.

Josep Franch, un seguro en el puesto de base

A sus 35 años el base catalán es pieza esencial para el Caja 87. Con una experiencia espectacular y una efectividad fuera de toda duda sobre el parqué, se le ve tanto como un líder en pista como vocal en el vestuario, por lo que no se le quiere perder por nada del mundo.

El propio jugador ha señalado que su intención desde hace tiempo es seguir jugando para los sevillanos, por lo que no debería haber problema tras una campaña 2025-26 en la que se ha ido a un promedio de 8,9 puntos, 3,1 rebotes, 2,9 asistencias y 1,1 robos.

Cecilia y Moody, en la misma línea

Aunque sus temporadas han sido muy diferentes, los hispalenses también están decididos a seguir contando con Sergio Cecilia y Moody. Al primero se le estima un papel fundamental después de ser clave en el ascenso, mientras que del segundo se espera que pueda decir adiós a las lesiones para encontrar ese punto de regularidad que le ha faltado durante la campaña ya concluida.

Si bien todos saben en el club que al llegar a una categoría nueva existen muchas incógnitas sobre cómo puede desarrollarse la temporada, de igual modo tienen claro que las certezas que aportan piezas conocidas (y testadas) pueden ser clave para cumplir el objetivo de no pasar apuros en el debut en Primera FEB.

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