El Caja 87 pulsa el botón rojo, cambia de entrenador y anuncia su primer fichaje

Juani Díez toma el relevo de Adrià Alonso en el banquillo de los de San Pablo, a quien agradecen su gran trabajo para conducir al equipo hasta el ansiado ascenso a Primera FEB

Dijimos que era cuestión de horas y así ha sido. El Caja 87, tras un necesario impassé para evaluar la situación del equipo de cara a la campaña 2026-27 en Primera FEB, categoría a la que ascendieron brillantemente superando hasta tres eliminatorias, ha pegado un acelerón en su planificación empezando por el banquillo con la llegada de Juani Díez, y anunciando dos movimientos clave en su plantilla, incluido el primer fichaje.

Lo cierto es que el cambio a los mandos en el vestuario parecía cantado. Una vez consumado el ascenso, el silencio alrededor de la continuidad de Adrià Alonso invitaba a pensar que o seguiría, pero es que además poco después supimos que la directiva buscaba un entrenador con experiencia en Primera FEB. Se tantearon varios nombres, entre ellos el de un Gonzalo García de Vitoria que acabó volando por 'culpa' del Unicaja de Málaga. ¿El elegido finalmente? Un Juani Díez que parece cumplir con todos los requisitos.

Juani Díez, un conocedor de la casa

Había miedo a que llegase un completo desconocido, no por el hecho de no tener unas fantásticas cualidades como entrenador, sino por no conocer el club, el ambiente, la ciudad... Pues bien, Juani Díez puede recorrerse San Pablo palmo a palmo sin ayuda alguna, ya que desde el año 2020 hasta 2025 formó parte del extinto Baloncesto Sevilla.

Así es. Si bien el curso pasado los pasó al frente del Palmer Basket, con el cual hizo un gran trabajo, el técnico de 30 años estuvo anteriormente trabajando en la cantera del mencionado equipo hispalense, para en la temporada 2023-24 pasar a ser asistente en LEB Oro, puesto en el que continuaría en las dos siguientes junto a Bruno Savignani y Gonzalo García de Vitoria, con quien consiguió el ascenso a la ACB el año pasado en la Final Four de Madrid.

Más allá del trabajo a nivel de clubes, la experiencia de Díez también alcanza el ámbito internacional, ya que desde el verano de 2025 forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Fue Pablo Prigioni, leyenda del baloncesto argentino, quien lo reclutó para preparar la FIBA AmeriCup en Nicaragua. Llegaron a la final, pero perdieron contra Brasil.

Unai Mendikote, primer fichaje del Caja 87

En lo que concierte a la confección de la plantilla, el conjunto sevillano ha abierto la veda de contrataciones con Unai Mendikote, un alero de 27 años que llega procedente del Lucentum Alicante y también ha pasado por as final del Ourense en Primera FEB.

Se trata justo del perfil de jugador que buscaba el Caja 87, cuyo plan pasa por incorporar a piezas con experiencia en la nueva categoría que afrontan. En la última temporada se ha ido a un promedio de 6,7 puntos y 3,4 rebotes. Y por cierto, también ha desarrollado mucha experiencia en el mundo del baloncesto 3×3, llegando a conseguir la medalla de bronce con la Selección Española en los Juegos del Mediterráneo del año 2022.

Nedim Djedovic, renovado

Paralelamente a todo lo ya contado, el Caja 87 ha hecho oficial la renovación Nedim Djedovic, el capitán cumplirá su tercera campaña en el equipo cajista, asumiendo el papel de líder del equipo en su primera aventura en Primera FEB.

No le fata experiencia al bosnio en la categoría, ya que la ha disputado en la competición en las filas de Levitec Huesca, Club Melilla Baloncesto y en Sevilla con el Real Betis Baloncesto en la 2023-24. Sin duda debe ser esencial en el devenir del equipo.