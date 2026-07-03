El Caja 87 le pega otro zarpazo al mercado: salida, renovación y un fichaje oficial

El mismo día que los de San Pablo abren su campaña de abonados conocemos que otras de las piezas que lograron el ascenso, en esta ocasión Lamin Dibba, no continuará en el equipo de cara al debut en Primera FEB

El trabajo de la dirección deportiva del Caja 87 no cesa. Una vez despejada la incógnita sobre quién sería el nuevo entrenador con la llegada de Juani Díez, los movimientos se han ido produciendo a buen ritmo hasta el punto de anunciar en cuestión de horas un adiós, la renovación de una pieza clave y el que es segundo fichaje de cara a la temporada 2026-27, la primera del equipo en Primera FEB tras su ascenso.

Lamin Dibba se despide del Caja 87

La directiva del Caja 87 está decidida a dar forma a una plantilla que compita con todas las de la ley en Primera FEB y en el plan para cumplir con ese objetivo no entra Lamin Dibba, quien no continuará en la disciplina de San Pablo.

El club le despide señalando que "ha sido una pieza muy importante para conseguir el ansiado ascenso a Primera FEB en una temporada histórica para el club", y añadiendo que le desean "lo mejor en sus próximos destinos profesionales", así como agradesen "su compromiso, actitud y esfuerzo ofrecido en la pasada campaña".

Aanen Moody confirma su continuidad

Al otro lado de la balanza se sitúa Aanen Moody. El jugador de Dakota del Norte ha renovado su contrato con los hispalenses y disputará con el conjunto cajista una Primera FEB que ya conoce de su estancia en Ourense en la temporada 2024-25.

A sus 28 años el Caja 87 confía en un jugador que durante la pasada campaña promedió 11 puntos y 2,8 asistencias en el tramo final tras su llegada a finales del mes de febrero. Como decíamos, el habilidoso escolta americano ya sabe lo que es jugar en Primera FEB, luego de cuajar una experiencia redonda en el Club Ourense Baloncesto hace un par de temporadas, promediando en la Ciudad Termal 13 puntos y 3 asistencias por partido en apenas 21 minutos, con un muy fiable 40 por ciento en triples.

Este movimiento responde a la necesidad de tener en plantilla a un jugador que aúne verticalidad, acierto exterior e intensidad defensiva como elementos importantes para una temporada ilusionante con el debut en Primera FEB.

Ramón Vilà, fichaje al caer

Pese al mensaje 'encriptado' del Caja 87 en sus redes sociales, desde Muchodeporte adelantaron que el jugador que estaba a punto de arribar a la capital de Andalucía era Ramón Vilà, algo que ya ha hecho oficial el propio club. Se trata de un jugador de 2,03 metros de altura que aterriza en el conjunto sevillano tras una buena campaña con el CB Tizona, conjunto con el que se ha ido a un promedio de 8,4 puntos, 3,2 rebotes y 1,3 asistencias por partido en casi 19 minutos de juego.

Vilà se uniría así al fichaje ya anunciado de Unai Mendikote, pero quedarían bastantes más en camino, ya que el plan es realizar alrededor de unos 5 o 6 contrataciones. Toca permanecer atentos.