Emotiva carta de despedida de Leo Messi: “¿Por qué no aguantaste un poquito más?”

Lionel Messi ha roto su silencio tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. El argentino ha compartido una desgarradora carta en la que recuerda su relación, el Mundial que quiso compartir con él y deja una confesión que abre dudas sobre su futuro

Lionel Messi ha compartido una emotiva carta dedicada a su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado sábado a los 68 años en Rosario. El futbolista, de 39 años, permaneció junto a su familia en Argentina hasta el martes por la noche y, ya de regreso en Miami, decidió abrirse en redes sociales para despedirse públicamente de una de las personas más importantes de su vida.

El capitán de la selección argentina recordó la estrecha relación que mantuvo con su padre durante toda su carrera y cómo Jorge estuvo a su lado desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las grandes estrellas de la historia de este deporte.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó Messi en un mensaje en el que reconoce que todavía le cuesta asumir su pérdida. El argentino también admitió que sabía que su padre estaba sufriendo, aunque considera que su marcha llegó demasiado pronto: “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

El Mundial que Messi quería compartir con su padre

Uno de los momentos más duros de la carta aparece cuando Messi recuerda el último Mundial y el deseo de Jorge de verle disputar la competición. El futbolista explica que la salud de su padre empeoró precisamente antes del comienzo del torneo y que ambos mantenían la esperanza de poder reencontrarse durante la competición.

Messi explica que, después de cada partido, esperaba recibir el habitual mensaje de su padre. Con el paso de los encuentros, la ausencia de esas comunicaciones le hizo comprender que la situación era realmente complicada.

El argentino reconoce que su objetivo durante el campeonato también estuvo condicionado por esa situación familiar. Quería avanzar lo máximo posible para darle tiempo a Jorge a recuperarse y poder acudir a algún encuentro. Sin embargo, alcanzó la final sin conseguir cumplir ese deseo. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, recuerda Messi sobre la posibilidad de conquistar otro Mundial. Finalmente, Argentina no logró proclamarse campeona y el delantero admite que tampoco pudo rendir al nivel físico que esperaba.

“No sé qué voy a hacer sin vos”

La parte más personal del mensaje llega cuando Messi habla directamente de su futuro. La muerte de su padre, que estuvo presente durante prácticamente toda su trayectoria, le ha llevado incluso a cuestionarse cuánto tiempo continuará jugando al fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, confiesa el jugador del Inter Miami, antes de reconocer que ahora tiene dudas sobre cuánto tiempo más seguirá ligado al fútbol profesional.

Jorge Messi fue mucho más que su padre. También ejerció como representante y acompañó al futbolista desde sus primeros entrenamientos. El propio Leo recuerda cómo acudía a recogerlo después de trabajar para llevarlo a entrenar y cómo nunca faltaba a sus partidos. “Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recuerda con cariño el argentino.

Messi también quiso destacar las diferentes facetas que desempeñó Jorge a lo largo de su vida. “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió, subrayando la importancia que tuvo su padre tanto en su carrera deportiva como en su vida personal.

El futbolista asegura que, pese a las discusiones y los reproches que pudieron surgir entre ambos, su padre acababa teniendo razón en muchas de aquellas situaciones.

La despedida termina mirando hacia las nuevas generaciones de la familia. Messi asegura que mantendrá presente a Jorge en la educación de sus hijos, transmitiéndoles los mismos valores con los que él fue criado. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, afirma antes de cerrar la carta con un último mensaje: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

Messi agradece el apoyo recibido

Tras publicar la carta, el argentino también quiso dedicar unas palabras a todas las personas que acompañaron a su familia durante estos días de duelo.

A través de una historia de Instagram, Messi agradeció el cariño recibido y, especialmente, el respeto hacia la intimidad de su familia en un momento tan doloroso. “Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, escribió el capitán argentino.