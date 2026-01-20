El Castellón revoluciona el mercado de fichjaes de con tres movimientos de una tacada

El cuadro orelluts trae de vuelta a Raúl Sánchez que pasó tres campañas en Castalia y que tras media temporada en México, vuelve a LaLiga Hypermotion. También confirmó este martes las salidas de Kenneth Mamah y Markanich, en forma de traspaso y cedido respectivamente

El brealizó en el último mercado de fichajes de verano una operación que siempre se piensa que es por el bien del equipo, no dejó de ser sumamente dolorosa. El Castellón traspasó al Necaxa de México a todo un peso pesado del vestuario como Raúl Sánchez.

El centrocampista ponía rumbo al fútbol azteca tras pagar Necaxa en torno a 1 millón de euros. Raúl Sánchez salía del Castellón tras temporadas y siendo uno de los futbolistas importantes en el ascenso de los orelluts desde Primera RFEF a LaLiga Hypermotion en junio de 2024. Con más de 100 partidos a sus espaldas defendiendo la camiseta del Castellón, 112 oficiales concretamente, Raúl Sánchez decía adiós al Castellón pero pocos meses después, su vuelta es una realidad.

El Castellón cierra el fichaje de Raúl Sánchez

El Castellón ha anunciado el regreso de Raúl Sánchez en la tarde de este martes con un comunicado oficial en el que se recoge la trayectoria del jugador como orelluts: "El Club Deportivo Castellón se complace en anunciar el regreso de Raúl Sánchez al club, tras haber llegado a un acuerdo con el Club Necaxa para su traspaso. El extremo madrileño, con una vinculación muy especial con la entidad albinegra, vuelve a defender nuestros colores después de haber disputado más de 100 partidos oficiales en su primera etapa.

Raúl Sánchez llegó a Castelló en verano de 2022, y desde entonces se convirtió en uno de los futbolistas más regulares y determinantes del equipo, con un total de 112 partidos disputados, 25 goles y 13 asistencias. Su impacto fue inmediato, aportando verticalidad y carácter desde la banda izquierda y siendo pieza clave en momentos históricos para el club, como el ascenso a LaLiga Hypermotion y la permanencia en Segunda División. El regreso de Raúl representa un motivo de satisfacción para toda la familia albinegra: la experiencia, el compromiso y el cariño que siempre ha mostrado por nuestra camiseta consolidan su figura como un jugador muy querido por la afición".

Bendecido por el presidente del Castellón

Además de todo el cariño de la afición del Castellón, Raúl Sánchez ha recibido la bendición del presidente Haralabos Voulgaris: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Raúl de vuelta al CD Castellón. Su etapa aquí se caracterizó por su compromiso, profesionalidad y liderazgo dentro y fuera del campo. Conoce el club, a la gente y lo que representa este escudo. Estamos orgullosos de tenerlo de vuelta con nosotros".

Raúl Sánchez llega y Nick Markanich se va cedido a Estados Unidos

El Castellón está especialmente durante este martes en el mercado de fichajes de invierno. Si anunciaba hace escasos minutos la llegada de Raúl Sánchez, también ha informado sobre la salida en calidad de cedido de Nick Markanich: "El CD Castellón y Houston Dynamo FC han acordado la cesión del delantero norteamericano hasta el 31 de diciembre de 2026, en año natural. Markanich aterrizó en el SkyFi Castalia procedente del Charleston de la USL Championship y ha defendido los intereses del conjunto albinegro durante la segunda vuelta de la pasada campaña y en el inicio de la 2025-2026, participando en veinticinco encuentros. El ariete anotó dos goles claves en el último curso para la consecución del objetivo ante Albacete y Eldense. Ahora afronta una nueva etapa en la MLS, máxima categoría del fútbol estadounidense. El club agradece su implicación en el tiempo que ha vestido la albinegra y le desea la mejor de las suertes durante este año", rezaba el comunicado del Castellón.

La primera salida de este martes en el Castellón

Además, el club albinegro también ha informado durante este martes de la salida en forma de traspaso de Kenneth Mamah: "El Club Deportivo Castellón y el Vanspor FK han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Kenneth Mamah al conjunto turco. El futbolista nigeriano llegó al CD Castellón y, desde su incorporación, ha defendido la camiseta albinegra en un total de 38 partidos oficiales, en los que ha anotado 5 goles. Más allá de su rendimiento deportivo, Kenneth Mamah ha destacado por su actitud positiva, su entrega diaria y por ser un jugador siempre cercano y con una sonrisa, valores que le han convertido en un futbolista muy querido dentro del vestuario y por la afición".

Por tanto, un lunes bastante movido en las oficinas del Castellón. Los orelluts parece que quieren perfilar la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada en LaLiga Hypermotion y con los de Pablo Hernández en puestos de ascenso directo gracias a una gran remontada desde que el ex futbolista llegó al banquillo.