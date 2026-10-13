El Mundial 2030 se verá por Netflix en España

La plataforma de streaming ha anunciado que ha adquirido, en exclusiva, los derechos de televisión de la Copa del Mundo que se disputará en España, Portugal y Marruecos y que también tendrá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Netflix ha señalado que cederá a una cadena de televisión de España los partidos de la Selección Española, las dos semifinales y la final

Netflix ha dado un golpe sobre la mesa en el panorama de derechos de televisión después de que haya anunciado que adquiere en exclusiva el Mundial 2030 que se va a celebrar en España, Portugal y Marruecos y en donde la Selección Española defenderá el título ganado hace unos meses. La plataforma de streaming ha comunicado que ofrecerá en directo los 104 partidos de la Copa del Mundo en España y también en Andorra.

Esto quiere decir que sólo por Netflix se podrá ver todo el Mundial 2030.

Seguirá habiendo un partido por jornada en abierto en el Mundial 2030 así como las semifinales y la final

Netflix ha explicado que el Mundial 2030, al menos una pequeña parte de él, podrá seguir viéndose en abierto ya que la plataforma de streaming ha detallado que va a poner a disposición de una cadena nacional de televisión de España un paquete de partidos en el que estarán los de la Selección Española, las semifinales y la gran final.

De hecho, los derechos de televisión del Mundial 2030 en España seguirán el mismo guion que en el Mundial 2026 en donde DAZN retransmitió todos los partidos cediendo algunos encuentros, al menos uno por jornada, a RTVE. Así lo ha explicado Netflix. "Como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos".

La plataforma de streaming también ha desvelado toda la cobertura que tiene previsto dar. "Netflix tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas -con un planteamiento genuinamente español- antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo".

Netflix, muy contento por tener los derechos de televisión del Mundial 2030 en España y Andorra

Netflix, de este modo, sigue con su apuesta por los eventos deportivos los cuales cada vez son más habituales en su plataforma. Netflix aumenta así su colaboración con la FIFA ya que posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina.

Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, ha señalado que están muy contentos por el paso que han dado al adquirir los derechos de televisión del Mundial 2030. "Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra".