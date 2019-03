Willian José: ese ideal imposible

Es su delantero ideal, el que mejor ha interpretado lo que quiere Quique Setién de su referencia ofensiva en los años que el santanderino lleva dirigiendo en la elite, pero difícilmente volverán a cruzarse sus destinos, después de que lo hicieran en la 15/16.

En estos años, Willian José (27) ha subido como la espuma, tanto en rendimiento como en cotización, por lo que la Real Sociedad, que sí apostó por él en el verano de 2016 y lo acaba de renovar, se remite a su elevada cláusula de rescisión (70 millones de euros) para desprenderse de un artillero por el que pagaron seis kilos y al que pretenden en propiedad (el fondo de inversión que se oculta tras el club uruguayo Maldonado exige ahora alrededor de 15 por su 30%).

Pese a que se erige en un ideal imposible, el brasileño representa el perfil deseado por el cuerpo técnico del Betis para redondear una plantilla en franca mejoría y que, de seguirse la hoja de ruta trazada, todavía subirá un nuevo peldaño en la temporada 2019/2020. Setién y sus ayudantes más directos no se cansan de poner a Willian José como ejemplo de su '9' predilecto. Lo hacen en la comisión deportiva y en cada tertulia, 'pétit comité', cónclave informal o charla distendida en la que participaron en el último año y medio largo.

Creían que Sanabria y, luego, Loren podrían desempeñar el rol del de Porto Calvo, que se precia de manejar bien ambas piernas (obviamente, mejor la derecha), de ser un excelente cabeceador y de aprovechar su fenomenal fútbol de espaldas para brindar a sus compañeros esas segundas jugadas que tantos réditos suponen a los equipos con un centro del campo y una defensa con pegada.

El ex de Real Madrid Castilla, Zaragoza y Las Palmas, tentado por el Everton en el pasado mercado invernal, sólo se ha visto frenado recientemente por una concatenación de lesiones musculares, circunstancia que no ha sido óbice para que siga exhibiendo en San Sebastián su gran caída a las bandas, su clarividencia entre líneas y su notable capacidad asociativa.

No podrá ser Willian, salvo sorpresa mayúscula, quien lidere el próximo ejercicio a un Betis cuyos dirigentes y profesionales se conjuran durante este parón de selecciones para echar el resto en las diez jornadas que restan. Clasificarse de nuevo para competiciones europeas es fundamental en el plan trazado, tanto por los ingresos que se obtendrían como por el 'efecto llamada' que se generaría, igualmente contagioso para las 'estrellas' que militan actualmente en la plantilla verdiblanca en pos de su continuidad. Si se cumplen todas las variables, desde las arcas del club llegará también el guiño presupuestario para rearmar el equipo, especialmente en la vanguardia.

Como ya se ha publicado en estas páginas, Loren Morón es el único delantero con plaza segura en el ejercicio venidero, cuando se pretende apostar por un punta joven y con muchísima proyección, reservando la inversión quizás más cuantiosa para un 'killer' contrastado. Alguien que comparta con Willian José muchas de sus características. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Serra maneja 3-4 opciones, la mayoría fuera de su alcance todavía, pero con muchos flecos aún por recortarse.

La opción nacional es Borja Iglesias (26), por quien el Espanyol pagó diez millones de euros el pasado verano al Celta y cuya rescisión cuesta 28 millones de euros. Su irrupción en Primera, tras cimentar el curso pasado las esperanzas de ascenso del Zaragoza, ha sido progresiva pero muy positiva: 14 goles (3 en Copa) en 33 partidos (6 del torneo del K.O.), si bien en la planta noble del Benito Villamarín no están del todo seguros de que pueda capitanear un proyecto ambicioso y con la presión que tendrá el verdiblanco.

Mucho más interesante se antoja la vía de Maxi Gómez (22), que totaliza nueve dianas y seis asistencias con un Celta a la baja, pero que llama la atención de clubes pudientes de la Premier y hasta del Barça, que busca relevo para dar descanso a su paisano Luis Suárez. La cláusula del uruguayo es de 50 kilos, aunque se reduce a la mitad en caso de que bajen los vigueses.

Y el tercero en discordia en el podium de delanteros anhelados es Aleksandar Mitrovic (24), que le costó el último verano al Fulham unos 20 millones de libras. Como quiera que los londinenses se están jugando la permanencia en la Premier, su dueño rechazó en enero más del doble del fútbol chino, pero un hipotético descenso, seguramente, forzaría la salida del serbio, que lleva diez dianas y, con todo, costaría un 'pico' al Betis.



El coste cero volverá a ser crucial en la 19/20

Serra Ferrer se adelantó a muchos para fichar a coste cero a Pau López y Canales, básicos en los esquemas de Setién e internacionales absolutos de nuevo cuño, así como por un Inui que no terminó de cuajar, pero que sobresale cedido en el Alavés. Aunque el presupuesto y las miras crecerán en la 19/20, se compaginarán un par de inversiones fuertes con la anterior política; ya se trabaja en ese sentido.



En Segunda ya casi no quedan 'mirlos blancos'

Como hacen ya todos los clubes importantes de Primera, el Betis ha encomendado a un técnico de su 'staff' el seguimiento del mercado español, tanto de Primera como de Segunda, una categoría, esta última, más desconocida. Sin embargo, ya casi no quedan 'mirlos blancos' en la División de Plata, donde el Valencia ha pescado con mucha antelación al central Jorge Sáenz y al atacante Manu Vallejo, flamantes internacionales españoles sub 21. Los verdiblancos entienden que, dado el salto de calidad que ha experimentado su plantel y los planes de crecimiento futuro, no hay muchos jugadores de LaLiga 123 que encajen en su proyecto, si bien ha seguido la evolución de Bela (extremo y punta) y Manaj (referencia) del Albacete, ambos atados por los manchegos.