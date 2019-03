Junior habla sobre su futuro, la Premier, la selección y su "padre deportivo"

En la segunda parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo, Junior analiza su futuro o sus posibilidades de ir con la absoluta de España. La Premier le atrae, aunque ahora mismo sólo piensa en el Betis y en volver a la sub 21.

- ¿Cuáles son sus planes de futuro como profesional?

- Ahora mismo estoy muy contento aquí. Mi plan de futuro más cercano es recuperarme, volver al equipo y estar disponible para este tramo final de la temporada. Tras ello, hay otro que es el intentar entrar en la convocatoria del sub 21 para el Europeo, pues este tipo de torneos es muy vistoso para todos. Luego, ya se verá lo que tenga que pasar; ahora mismo sólo pienso en el Betis.

- ¿Y la absoluta, palabras mayores? Canteranos como Fabián, que finalmente se ha caído por unos problemas médicos, y Dani Ceballos han entrado en la última lista de Luis Enrique.

- Creo que todavía es un poco pronto, hay varios jugadores compitiendo a un gran nivel desde hace muchísimo tiempo. Creo que ese objetivo, para mí, ahora mismo... No te diría que inalcanzable, pero sí muy lejano. Pero estoy muy, muy contento por ver a antiguos compañeros míos ahí. Sobre todo Fabián, pues con Dani nunca acabé de convivir en el vestuario. Él estaba en el filial y yo en el juvenil; yo en el filial y él en el primer equipo. Cuando llegué, él se fue. Me alegré mucho por Fabián, por su primera convocatoria; le dije que estuviera tranquilo y que seguro que volvería a ir.

- ¿Considera que eso, quizá, también es parte del éxito del trabajo de cantera que viene haciendo el Betis?

- Claro. Por eso te digo que la gente puede ser exigente, pero que hay cosas, que hay bases que son muy buenas. Este Betis tira de cantera, no sólo por Fabián y Dani; también por los canteranos que estamos a día de hoy aquí y por los que dentro de un futuro llegarán. El Betis ha crecido mucho en ese aspecto.

- ¿Qué papel ha jugado José Juan?

- En mi caso, particularmente, José Juan (Romero) es un padre deportivo para mí. Cuando él llegó al filial, tanto el equipo como yo estábamos en un momento delicado. Habíamos perdido muchos partidos, veíamos imposible el tema de salvar la categoría y yo me sentía, creo que como todos los compañeros, muy mal futbolista. Por suerte llegó él y con un par de charlas y con su forma de jugar me devolvió esa alegría que tengo jugando hasta el día de hoy. Me hizo creerme que era un buen futbolista.

- ¿Antes no lo creía?

- No, antes no. Hay momentos en los que yo creía que todo esto que me está pasando ahora no me podría pasar. Pero por su llegada, quizá porque hay una persona que te devuelve la fe en el trabajo, pues empezaron a salir las cosas bien y por suerte estoy aquí hoy.

- ¿Y qué habría sido de Junior si no se cruza José Juan?

- No se sabe. Yo digo esto porque ahora, a toro pasado, te cuento mi experiencia como yo la siento. Quizá si no se hubiera cruzado también estaría aquí, pero estoy seguro de que sería con otro papel.

- ¿Menos protagonista?

- Sí, menos protagonista del que tengo en el Betis actual, pues me siento importante dentro de la plantilla. Para mí es como un padre deportivo y le estaré siempre muy agradecido.

- Y con ello han llegado los intereses del Real Madrid o del City, de la Premier. ¿Cómo entra eso en su cabeza?

- Ahora mismo, directamente eso no entra en mi cabeza. Yo soy una persona que, hasta que las cosas no pasan, no me creo nada. Personalmente, tampoco sé nada. Yo con mi agente no hablo durante la temporada; le cojo el teléfono sólo cuando acaba. Es bonito que salgan cosas, que se digan cosas... Pero ahora mismo lo que realmente me interesa es este tramo final de temporada y conseguir los objetivos con el Betis.

- ¿Le gustaría jugar en la Premier en un futuro?

- A mí la Premier, como tal, me parece muy bonita, una competición muy competitiva, aunque creo que LaLiga es la mejor del mundo. En mi humilde opinión, las veo a la par. En un futuro sí me gustaría jugar en la Premier, por qué no. Pero hoy por hoy estoy centrado en el Betis.

- El crecimiento del Betis como entidad, entre otros aspectos, pasa por vender caro a alguno de sus principales activos para reinvertir el dinero y seguir creciendo. ¿Se ve saliendo el próximo verano para ayudar, en parte, también a que el club siga creciendo?

- Quizá esa es una pregunta más para el presidente o la directiva. Yo, en principio, quiero estar aquí. Hace poco ha nacido mi hija y tampoco quiero estar cambiando de casa cada dos por tres. Todos los jugadores del mundo aspiramos a más y soñamos con cosas muy grandes. Pero es cierto que te pones a pensar y pocos clubes superan a lo que supone el Betis hoy día: cómo está situando en la Liga española, su masa social... pocos lo superan. Tendría que ser algo muy grande.

- Otro debate que hay en la calle es el vivido durante el partido frente al Barcelona, cuando la grada del Benito Villamarín ovacionó a Messi después de hacerle tres goles al Betis. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Usted habría hecho lo mismo?

- Yo no lo haría (ríe), no me pondría delante de todo el mundo a aplaudir a Messi después de habernos metido tres goles. Pero es que para el aficionado que va a ver buen fútbol lo veo normal. Messi te ofrece buen fútbol, espectáculo. Nunca sabemos qué habría pasado en ese partido si no hubiera estado jugando Messi, pero sí sabemos qué paso estando jugando él. Es un jugador que ha marcado una década y creo que tendrá que pasar mucho tiempo para volver a ver a un jugador de estas características.

- Hablando de nombres propios. Quien ha aprovechado bien su ausencia es Tello; una dura competencia.

- Cristian siempre me lo ha puesto difícil desde el minuto uno que el míster lo puso en la banda. Ha sido la competencia que he tenido en el equipo y me alegro mucho por él, pues hace poco también salió de unos problemas físicos. Por nuestra forma de jugar, es un jugador diferente para el equipo, el que te rompe líneas, va al espacio... Es el mejor uno contra uno de este vestuario. Me alegro mucho de que le salgan las cosas bien. Es una competencia sana.

- Tengo entendido que con Francis le une una estrecha amistad desde hace años, ¿cómo ve la eterna duda que recae sobre él desde la grada del Villamarín?

- Al final, Francis es un gran futbolista y tiene la cabeza muy bien amueblada para afrontar este tipo de situaciones. Yo, que esté o no discutido por la grada... No me quiero meter ahí, porque nuestra amistad es muy fuerte y quizá no sería objetivo. Sólo puedo decir que tiene todas las condiciones y cualidades para revertir las situaciones que le vayan pasando. Él sabe que tiene todo mi apoyo, no como compañero, sino como amigo o incluso como algo más que eso, pues así llevamos siete años y son muchos años juntos.

- ¿Cómo le va a los nuevos: Jesé Lainez y Emerson?

- Empiezo por Emerson, pues desde que llegó he estado lesionado y no he estado viendo los entrenamientos del grupo, por lo que no tengo muchas referencias de él. Como persona, es un chaval muy alegre. Jesé, por su parte, ha dado un salto de calidad al equipo. Hace no mucho estuvo tirando, prácticamente, del carro del Real Madrid, cuando se lesionó Cristiano. Entrena muchísimo y eso se nota en la aportación que hace al equipo. A Dieguito (Lainez) le tengo un cariño especial, pues es prácticamente un niño. Lo tiene todo para triunfar aquí.