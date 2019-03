Serra desvela cómo se fraguó el fichaje de Lo Celso por el Betis

El fichaje de Lo Celso por el Real Betis sorprendió el pasado verano al mundo del fútbol, pues el argentino había disputado 48 encuentros la pasada temporada en el París Saint-Germain, a las órdenes de Unai Emery. El sustituto del vasco en el banquillo del equipo francés, sin embargo, no tenía intención de contar con el ex de Rosario Central y, al saberlo, Serra Ferrer se lanzó a por una cesión tremendamente favorable.

Así las cosas, el Betis, tras disfrutar del préstamo de Lo Celso, podrá quedárselo en propiedad pagando un 'módido' precio, si se atiende a su talento y proyección. Pero ¿quién fue, según el de Sa Pobla, clave en la llegada de Gio a Heliópolis? Lo ha desvelado en France Football.

"Aprovechamos la situación. Cuando me di cuenta de que el nuevo entrenador (Tuchel) no contaba con él esta temporada, me puse en contacto con su padre para expresar nuestro interés. Luego hablé con Antero Henrique (director deportivo del PSG) y Maxwell (miembro de la dirección deportiva), a quienes convencimos, al igual que a Gio", explica un Serra que espera que Lo Celso siga varias temporadas más en la entidad de La Palmera.

"Esperamos que se quede con nosotros durante muchos años. La próxima temporada, él podrá seguir creciendo con el Betis", desea el vicepresidente deportivo verdiblanco, a sabiendas de que hay muchos clubes que sigue a Gio, cuya cláusula, una vez pase a ser propiedad del Betis, ascenderá hasta los 100 millones de euros.