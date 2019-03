El Betis, conejillo de indias de Tebas

LaLiga no da su brazo a torcer. Javier Tebas ha recibido el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD) en su pulso con Luis Rubiales y la RFEF a cuenta de los horarios.

Hasta el ministro de Deportes, José Guirao, ha tenido que mediar en el conflicto, pero a priori no puede hacer nada, ya que es competencia del ente nacional fijar los horario de los partidos de la competición que tutela.

Así las cosas, Tebas ha aprovechado para sacar pecho y, con el Betis como conejillo de indias, aseguró que mantendrá, al menos los tres próximos años, los partidos de los viernes, los de los lunes y los nuevos de los domingos a las 14:00 horas.

El primer club en probar esta nueva franja, cuál si no, será el Betis -este domingo en Vallecas contra el Rayo-, que este viernes ha conocido que le tocará cerrar la jornada 35 en lo que supondrá su estreno esta temporada los lunes (no lo podía jugar ese día por estar en Europa). Será a las 21:00 horas del día 29 de abril, en casa, contra el Espanyol.

Y es que LaLiga y Gol, el canal que tiene los derechos de los partidos en abierto, son muy concientes del filón mediático de los verdiblancos y lo van a explotar todo lo que puedan. Tanto es así, que cuatro de los próximos cinco partidos de los de Setién serán en abierto: el de mañana ante el Rayo; el del jueves que viene en Anoeta ante la Real (a las 21:30 h); el de la visita al Levante de la jornada 34 y el mencionado de la jornada 35 contra el Espanyol.

Nadie cede

Javier Tebas recordó ayer a Rubiales que los horarios son una competencia"de titularidad de la Liga y los clubes" en la cual no van a ceder. Esta postura se opone a la defendida por el presidente de la RFEF, que también asistió a la asamblea de clubes celebrada en la sede de LaLiga y se mostró favorable a llegar a un acuerdo: "Sería maravilloso poder llegar a un acuerdo que creo que es importante también para ellos. Ya hemos dicho que los lunes no se va a jugar a partir de la temporada que viene, pero tienen todavía la posibilidad de negociar que se juegue los viernes".

Tebas señaló que "no es un problema de egos", sino de la pretensión de su organismo de no ceder en la titularidad de sus competencias y confirmó que si no hay acuerdo, serán los tribunales los que decidan.

Respecto al nuevo horario de las 14:00 horas, confirmó que "el año que viene va a existir este horario" como solución al problema del reducido grupo de equipos que juegan en lunes y eso permitirá que los lunes puedan disputarse "partidos de pago de primer nivel, como ocurre en Inglaterra".