Camarasa, la estrella del Cardiff

Víctor Camarasa no consiguió hacerse con un sitio fijo en los planes de Quique Setién, pero se ha revalorizado, y mucho, en la Premier League, por lo que se presenta como una excelente oportunidad para hacer caja si el técnico no cambia de planes con el valenciano, elegido como la estrella del Cardiff City en un reportaje de 'The Guardian' con los mejores jugadores de cada equipo.

"Firmado a préstamo del Real Betis, Camarasa ha sido excelente esta temporada. Un jugador elegante con buen ojo para el gol, aporta un toque de clase con su habilidad, estilo y uso inteligente de la pelota. No hay nadie como él en Cardiff", asegura el periódico británico.

Suma 26 partidos con el cuadro galés, ha anotado cuatro goles y ha repartido tres asistencias.