Diego Lainez multiplica por diez su valor

Diego Lainez llegó a Sevilla hace sólo dos meses y medio. Cuando, el pasado 12 de enero, se abrieron las puertas de la terminal de llegadas del aeropuerto de San Pablo y el joven futbolista vio el gran número de aficionados del Betis que le estaban esperando para recibirle con vítores, no pudo disimular su sorpresa y su rostro reflejó la emoción con la que un chico de 18 años vivía su salto a Europa, después de que el Betis y el Ajax librasen una pelea por lograr su fichaje. Este viernes por la noche completaba ese mismo viaje que realizó a inicios de año; pero con un estatus muchísimo mayor. Ahora, el de Villahermosa regresa de jugar con la selección absoluta de su país, donde el 'Tata' Martino y su homólogo en la sub 20 se están peleando (la duda es llevarle a la Copa de Oro o al Mundial sub 20) por un jugador que no para de batir registros de precocidad, que ha sido el más requerido por los medios de comunicación aztecas y que ha multiplicado por diez su valor de mercado en los 77 días que lleva vestido de verdiblanco (vale 9,33 veces más, para ser más exactos).

Diego Lainez ha sido uno de los mayores protagonistas de la última revisión que ha realizado el portal especializado en fichajes Transfermarkt, que le tasaba en sólo 1,5 millones cuando 'sólo' era aún la perla de la cantera del América de México y a día de hoy cifra su caché en 14 kilos, que es lo que los heliopolitanos pagaron por él en la ventana de enero, después de estrenarse con Setién en LaLiga, en la Copa del Rey y en la Europa League, competición en la que hizo su primer gol (ante el Rennes) en el Viejo Continente, lo que le ha valido para ser el goleador extranjero más joven en toda la historia del Betis y también en el más joven del club en marcar en una competición europea (con 18 años y ocho meses).

Esta cotización cifrada en 14 millones de euros, además, le sitúa como el quinto jugador mexicano más valorado; sólo por detrás de Hirving Lozano (40 kilos), de Raúl Jiménez (25), de Héctor Herrera (22) y de Jesús Manuel Corona (tasado en 20).

Asimismo, en la plantilla actual del Betis sólo hay siete con más valor de mercado: Giovani Lo Celso (40), Junior Firpo y William Carvalho (25), Marc Bartra (22), Pau López (20) y Sergio Canales y Loren Morón (15).

Sirva un dato más para hacerse una idea más formada de esta fulgurante subida de estatus que ha experimentado en sólo dos meses y medio. Sólo hay nueve jugadores de su generación (es decir, nacidos en el año 2000) que valgan hoy más que Lainez: Jadon Sancho (Dortmund, 80 millones), Vinicius (Real Madrid, 70), Ryan Sessegnon (Fulham, 35), Phil Foden (City, 25 kilos), Callum Hudson-Odoi (Chelsea, 25), Paulinho (Leverkusen, 17), Sandro Tonali (Brescia, 15) y Moses Kean (Juventus, otros 15).

La Volpe pide ir más despacio

Ricardo La Volpe fue el técnico que hizo debutar a Diego Lainez con el América de México y en su país no paran de pedir su opinión sobre el crecimiento del bético.

Desde el cariño y deseándole la mejor de las suertes, el actual técnico del Toluca no para de repetir que, a su juicio, habría que ir "más despacio con él". "No se debería haber ido aún del América, le falta roce. Cuando el abogado o el ingeniero sale de la facultad, no hará un puente o un edificio. Hay que ir paso a paso. El fútbol es igual. Lainez ya demostró quién es, pero la sub 20 es su proceso natural", señaló, considerando que debe ir al Mundial sub 20 y no a la Copa de Oro con los mayores.

En este sentido, La Volpe señaló alguna carencia en su partido contra Paraguay: "Le vi balones que no fueron bien controlados y usando sólo la banda. Le faltó algo muy importante, las diagonales hacia adentro. Martino tiene que hablar con él. Lainez tiene un estilo de juego diferente al de Hirving Lozano, él es más del estilo de Messi".