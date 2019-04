L'Equipe coloca a Sevilla y Atlético tras Koundé

No es la primera vez que vinculan al Sevilla FC con Jules Koundé, un central parisino de 20 años que juega como titular en el Girondins de Burdeos, pero ahora es el prestigioso L'Equipe el que asegura que el club nervionense tiene en su agenda a este internacional sub 20. Y no está muy desencaminado, teniendo en cuenta que el propio jugador aseguró en octubre que había rechazado una propuesta del club nervionense.

No obstante, en España también le tiene controlado el Atlético de Madrid, según la citada información, mientras que Lyon (Francia), Lazio, Roma, Milan, Inter (Italia) y Dortmund (Alemania) son los club extranjeros que está recabando informes sobre su excelente temporada.

Koundé renovó el pasado 18 de enero con el Girondins hasta 2023, siendo su valor de mercado actual, según Transfermarkt, de 12 millones de euros. En la presente campaña, el zaguero ha disputado ya 45 encuentros (4.040 minutos).

En cuanto al Atlético de Madrid, parece una posibilidad más fiable, dado que los colchoneros perderán a Diego Godín y Lucas Hernández, con total seguridad, y quizá a José Giménez, a quien algunos medios sitúan como futurible del Real Madrid.