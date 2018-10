El prometedor Koundé explica por qué no fichó por el Sevilla FC

No había trascendido por la capital hispalense, pero el Sevilla FC intentó hacer el pasado verano con Jules Koundé, uno de los centrales más prometedores de la Ligue 1, llegando incluso a realizar una oferta, de nueve millones de euros, que fue rechazada por el Girondins de Burdeos, quien ahora pretender renovar al zaguero, de 19 años, hasta 2022.

"La transferencia no se completó porque los clubes no se pusieron de acuerdo, además de porque yo quería quedarme. No me molestó, teniendo en cuenta que en mi cabeza siempre he tenido claro que me iba a quedar. Yo veía bien ampliar el contrato, porque es un signo de confianza. Es una buena idea quedarme y tener tiempo para jugar", ha señalado este jueves Koundé, cuyo valor actual de mercado, según Transfermarkt, es de nueve millones de euros.

El pasado verano, además, el zaguero, internacional sub 20 con Francia, ya se refirió al asunto. Fue en el medio Sud Ouest: "Fue una buena oferta -la del Sevilla FC-. Es un buen club, hace que lo jugadores progresen y tenga repercusión en competiciones europeas. Era tentador, pero tenía que quedarme en Burdeos. Llegué a un acuerdo con los dirigentes del club y pensamos que era importante jugar aquí una temporada completa".

En Nervión terminaron haciéndose con los servicios de un Joris Gnagnon (15 millones de euros) que apenas está teniendo protagonismo.