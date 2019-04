La lista de nueves que se le escaparon a Serra Ferrer

Mucho se ha hablado esta temporada sobre quién debía ser el delantero centro titular del Real Betis. Tras una gran temporada pasada de Sergio León, Loren y Sanabria, este año no ha sido para nada parecido. El primero no ha marcado ningún gol, Loren lleva solo cinco, y Sanabria, que ya no está, hizo dos. Es por ello que Serra Ferrer intentó reaccionar en el mercado invernal fichando a un goleador contrastado con capacidad para suplir la falta de gol bética. Finalmente, solo llegó Jesé Rodríguez, que no es un nueve y que vino a reemplazar a Inui y Boudebouz.

En una entrevista a los medios del club, Serra Ferrer ha analizado lo realizado en el mercado, y sobre la cuestión de la delantera ha afirmado lo siguiente: "No fue como pensábamos y es verdad que no encontramos un titular indiscutible, con el acierto de cara a la finalización. Es verdad que nos equivocamos al dejar salir a Sanabria antes de tener a otro delantero firmado, pero la insistencia del jugador en buscar jugar y la posibilidad de colocarle en un equipo que también tenía mucho interés, con la certeza de que íbamos a poder traer otro delantero centro... pero al final no pudimos. No se dieron las circunstancias ni las posibilidades".

Sonaron muchos puntas en los meses de diciembre y enero para apuntalar el ataque. Se intentó por todas las maneras asegurar la llegada de un jugador para la zona, además de Jesé. Al final no llegó nadie, por lo que hay una amplia lista de nueves que se le escaparon a Serra.