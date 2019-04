"Nos equivocamos al dejar salir a Sanabria sin tener a otro firmado"

Serra Ferrer ha dejado entrever, en una entrevista concedida a los medios del club, que el equipo puede dar más, como hizo ante el Villarreal CF, pero reconoce en su análisis, por ejemplo, que no pudo fichar al delantero centro que demandaba la situación en el mercado invernal y que tampoco se subsanó el problema generado por las lesiones de los dos hombres de la banda izquierda, Junior y Tello.

- El análisis respecto al mercado de enero, si es que ha habido, ¿cuál ha sido?

- Sin duda. Es decir, siempre puedes ver que las cosas se podrían haber hecho algo mejor, y es verdad que tanto el presidente como el consejero delegado sabíamos perfectamente qué posiciones se podían mejorar, aun teniendo ya un nivel muy bueno. Pero también hay que pensar que hay lesiones, bajas formas... y, estando la plantilla bien estructura, también puedes obtener buenos rendimientos. Bien es cierto que desde el principio se valoró el número de futbolistas y consensuamos con el míster la idea de que la plantilla no fuese amplia, a pesar de que éramos conscientes de que contábamos con muchos internacionales que se iban a estar yendo con sus selecciones a jugar una competición aparte de las tres que ya tenían en el club, si bien pensamos que podría ser una oportunidad para los chicos que se están formando en cantera. No hemos tenido la suerte de consolidar a ninguno de los jugadores nuevos que van saliendo y también hemos tenido lesiones que nos han trastocado, como la del lateral izquierdo y también en el delantero centro. Pensamos que a Junior no le podíamos frenar su proyección con otro futbolista de gran nivel y también, consensuado con el míster, que, como el equipo no utiliza lateral puro, que Tello podía hacer esa función perfectamente. El problema es que las lesiones de ambos fueron largas y al mismo tiempo. Y aquí nos ha producido un poco de lapsus, siendo un tema que podíamos mejor.

- ¿Y en la delantera?

- Esta temporada la comenzamos con los tres delanteros que el año pasado nos dieron un buen rendimiento. Entre Sergio León, Loren y Sanabria hicieron entorno a 30 goles, que es una cifra muy buena si sabemos que los demás jugadores también aportan. Bien... No fue como pensábamos y es verdad que no encontramos un titular indiscutible, con el acierto de cara a la finalización. Es verdad que nos equivocamos al dejar salir a Sanabria antes de tener a otro delantero firmado, pero la insistencia del jugador en buscar jugar y la posibilidad de colocarle en un equipo que también tenía mucho interés, con la certeza de que íbamos a poder traer otro delantero centro... pero al final no pudimos. No se dieron las circunstancias ni las posibilidades. Entonces, vino Jesé, que no es un delantero centro nato pero que sí es un delantero con talento suficiente para sumar con el resto de los compañeros, y poco a poco lo está demostrando.

- ¿Y Lainez y Emerson?

- Entró la posibilidad de traer a dos jóvenes, de presente y futuro, internacionales los dos, con 18 y 19 años... y estoy convencido de que nos darán ahora y en el futuro. Los peleamos con clubes de un nivel alto. Me refiero, en el caso de Lainez, en el Ajax y en otros que también estaban interesados, y compartimos a Emerson con el Barcelona. Es un resumen de lo que pudimos hacer y no hicimos, y de las posibilidades que nos dio el mercado. Fichar un delantero que haga goles nada más llegar no es fácil. Eso lo tienes que pagar. Y, cuando tienes talento goleador, el equipo que lo tiene, no lo suelta.

- ¿El fichaje de los jóvenes no excluía al del delantero, verdad?

- No, no. Lo intentamos.

- Y, ya mirando al futuro, ¿fichar un delantero goleador es lo más complicado?

- Sin duda. El gol es lo más caro que hay en el fútbol. En LaLiga lo podemos ver. Ir en busca de un goleador contrastado, con experiencia en España y que sepa qué es el Betis, vale bastante dinero, sí.

- ¿Qué se está cocinando para la próxima temporada?

- Estamos trabajando. Estamos buscando alternativas, soluciones, sin infravalorar lo que tenemos, pues el Betis cuenta con muy buena plantilla. Un futbolista no pasa de bueno a malo por 3-4 partidos o una temporada. Hay que poner en valor lo que tenemos, empezando por Sergio león, Loren o Jesé. Hay que confiar en ellos porque pueden dar mucho de sí. Y al final de temporada ya se hará el recuento que corresponda. La secretaría técnica tiene datos como para elegir y saber hasta dónde podemos llegar en el mercado. Me refiero a lo económico.