Lo Celso estuvo a punto de no ser inscrito

Lo Celso, que está siendo medio Betis, estuvo a punto de no poder ser inscrito en LaLiga. Llegó el último día del mercado estival de fichajes, no fue nada sencillo rematar la operación y, para colmo, el transfer no llegó hasta las 23:20 horas, casi al límite de no poder vestir de verdiblanco. Así lo explicaron, pocos días después en los medios del club, el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán.

"Nuestra primera opción fue siempre Gio, con el que empezamos a contactar a finales de junio o principios de julio", comenzaba explicando Haro. "Pero el PSG no quería que hubiera una opción de compra, sino una obligación tras la cesión, dando alguna facilidad en las formas de pago, pero a unos precios importantes. Vimos que no se avanzaba y entramos en la opción de Rafinha, que también nos gustaba. Con él encontramos el obstáculo del Barcelona, que no quería inicialmente la opción, sino la obligación de compra, que era una adquisición que no queríamos. Convencimos al Barça, el jugador presionó para ello, y llegamos a una situación en la que Rafinha no quería comprometerse a largo plazo. Tener cerrado el acuerdo con el club pero no el futuro con el jugador es prácticamente no tener nada. Esto pasa 48 horas antes del cierre del mercado e insistimos con Gio, que ayuda mucho para apretar y conseguir que el PSG aceptara una opción de compra, que será obligación si vamos de nuevo a Europa, lo que no nos preocupaba, ya que significaría que seguimos en un crecimiento deportivo y económico. Lo aceleramos en pocas horas, lo que llevó a una cierta tensión". "De hecho", tercia López Catalán, "conseguimos su inscripción en LaLiga a las 23:20 de la noche. El 31 de agosto fue duro". Al menos, hoy saben que todo mereció la pena.