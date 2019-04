El río sigue sonando en el Betis: ahora vinculan a Solari

Mientras el Benito Villamarín pide ya, casi al unísono que se vaya Quique Setién (o que lo eche Serra Ferrer), no dejan de aparecer nombres de futuribles para el banquillo verdiblanco, pese a que al cántabro le sigue restando una temporada de contrato y a que la comisión deportiva heliopolitana, al menos a día de hoy, no ha tomado ninguna determinación al respecto.

Se trata, pues, de clásicos ofrecimientos o de meros tanteos, pues Haro, Catalán y el de Sa Pobla, obviamente, tienen que cubrirse las espaldas, por si al Betis le diese por no ganar más hasta final de temporada y no tuviesen otro remedio. Primero fue Juan Antonio Pizzi, actual seleccionador de Arabia Saudita; después Aberlardo Fernández, quien no va a seguir en un Deportivo Alavés con el que considera que ha tocado techo; y, ahora, Santiago Hernán Solari.

Según El Confidencial, desde Heliópolis, concretamente miembros de la directiva del Betis, han preguntado por la situación del que fuese, durante 32 partidos, entrenador del Real Madrid durante la presente temporada. El preparador rosarino sigue vinculado al club blanco, pese a que actualmente no ocupan ningún cargo específico, y en Chamartín no descartan que vuelva a hacerse cargo del Castilla o que sea nombrado 'jefe' de Valdebebas. A sus 42 años, no obstante, Solari estaría dispuesto a hacerse cargo del banquillo de otro club, aunque su vinculación con el Betis no deja de resultar sorprendente.

Mientras tanto, Setién dejó caer en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Valencia que el club le sigue transmiendo su confianza y que la comisión deportiva es consciente de que el gran fallo de la temporada, sobre todo del mercado de enero, ha estado en que se dejó de fichar a un gran goleador. El Confidencial, pese a todo, asegura que a Serra quien le gusta es Aberlardo...