Rubi: "¿Fekir o Lo Celso? Ojalá pudiera tenerlos a los dos"

Cinco minutos de rueda de prensa en el estadio municipal de Portimao, tras el empate (1-1) y derrota en los penaltis (5-4) ante el Oporto (1-1) en las semifinales de la Copa Ibérica, le han bastado a Rubi para demostrar la ambición con la que afronta esta etapa al frente del banquillo del Betis. Primero, porque ha admitido que caer le deja siempre el gesto torcido y, sobre todo, por el deseo que ha lanzado al aire referido a Fekir, Borja Iglesias, Lo Celso y Junior; cuatro de los nombres propios que marcan la actualidad verdiblanca.

"Fekir es un jugador 'top' a nivel mundial, al igual que lo es Lo Celso. Ojalá pudiera tener a los dos", exclamó Joan Francesc Ferrer Sicilia al ser preguntado por el posible fichaje del francés que llevaría aparejada la salida del argentino. También habló sobre la última hora del 'culebrón Borja Iglesias', mostrándose tranquilo y dejándolo todo en manos de la comisión deportiva de la entidad.

"Estoy muy centrado aquí. La dirección deportiva me ha dicho que ya me avisará cuando la cosa esté finiquitándose, ya sea Borja o cualquier otro jugador, y sé que estamos trabajando duro en eso. Yo sólo me centro en darle minutos a mis jugadores. Hemos venido muchos y quiero probarlos a todos, así que me centro en lo mío", ha explicado el técnico en rueda de prensa, donde ha señalado que no le consta que el club haya cerrado el traspaso de Junior Firpo al Barcelona en una operación en la que entraría, cedido, el sub 19 Juan Miranda: "A Miranda le conozco bien y sé que Junior está en el mercado como un jugador muy atractivo para muchos clubes, pero te puedo asegurar que no me ha llegado nada de que esté avanzado eso que comentas".

De otra parte, en cuanto al análisis del partido ante el Oporto, Rubi ha destacado el papel de los jugadores de la casa. "Ha habido fases en las que hemos estado muy bien; de hecho, las tres primeras ocasiones son nuestras. Luego han estado mejor ellos y también han empezado mejor la segunda parte, tras refrescar a casi todo el equipo. Nosotros seguíamos acumulando minutos, pero hemos acabado muy bien, llegando a su portería con peligro, y creo que se ha visto un partido muy bonito, con una buena respuesta de los canteranos, que es una buena noticia", ha manifestado.

Preguntado por su gesto contrariado, el catalán negó que estuviese enojado por la derrota. "Enfadado no, para nada; pero uno siempre quiere más, quiere más continuidad. Hemos hecho cosas bien. Hay que tener en cuenta que hemos entrenado esta mañana, que los titulares han salido muy fuertes y que está clarísimo que hemos mejorado con respecto al partido del viernes ante el Sheffield", ha argumentado, al tiempo que ponía en relieve la entidad del rival: "Hemos jugado contra muy buen equipo. Estamos en una fase en la que lo más importante para mí es estar cada día un poquito mejor que el anterior. La línea de cuatro defensas ha trabajado mejor que el otro día, aunque aún seguimos complicándonos de más con algunos balones. Poquito a poquito vamos progresando".

En cuanto a nombres particulares, Rubi ha elogiado el despliegue de William Carvalho en su primer partido en esta pretemporada y la positiva evolución de Calderón: "William sigue su proceso, ha jugado 65 minutos y acabó un pelín cansado, pero ya se ve el jugador que es y lo que puede dar al equipo. Es diferencial en esa posición, va a tener competencia, pero sin duda será un jugador muy importante. En cuanto a Calderón, ha trabajado mucho en ataque y ha cerrado bien atrás. Nos hemos precipitado en una salida para que él se abriese en banda y un rebote le ha caído al jugador del Oporto y nos han hecho gol".