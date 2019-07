Calma chicha con Junior en Heliópolis

Nueva jornada de rumores, desmentidos y filtraciones en torno a la figura de Junior Firpo, objetivo del Barcelona para potenciar su lateral izquierdo y competir con Jordi Alba, pero sin avance alguno en un traspaso que no es descartable que acabe por frustrarse.

La gran baza del hispano-dominicano es Valverde, que ve en su edad (22) y proyección la apuesta adecuada. Imposible Alaba (Bayern de Múnich), al 'Txingurri' no le convence el experimento que supondría Philipp Max (Augsburgo), al tiempo que opina que Darmian (Manchester United) y Aarón Martín (Mainz 05) no están al nivel deseado. Sí Grimaldo, pero el Benfica pediría más del doble que el Betis por la repatriación del ex de La Masía.

Así las cosas, todos los caminos conducen a Junior, aislado del ruido mediático que produce la 'guerra' entre los dos principales diarios deportivos de la ciudad. Atendiendo a sus publicaciones, resulta imposible discernir cómo de cerca o lejos está de concretarse el trato, pues defienden posturas opuestas, si bien desde Heliópolis se recalca que todo sigue igual que hace unas semanas, pues el Barça conoce de sobra las pretensiones verdiblancas por el vigente campeón de Europa sub 21.

Con 50 millones de euros de cláusula de rescisión -ni en eso se ponen de acuerdo los medios catalanes-, Junior no saldrá por menos de su cotización en el mercado, estimada en 25 kilos por la principal web de referencia.

En realidad, el Betis, que está muy pendiente también del cierre de mercado en la Premier League (el próximo 8 de agosto a las 18:00 horas) y maneja más ofertas, pese a las soberbias presunciones que apuntan en Barcelona, ha exigido que todos los interesados se acerquen a los 30 millones.

La inclusión del pase de Miranda (cedido con opción de compra o, mejor, traspasado a bajo coste, pese a incluir una opción de recompra) y algunas cantidades en variables por rendimiento acercarían las posturas.